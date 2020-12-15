《王冠》再掀皇室貴族風？24歲索爆希臘公主　天生衣架子青春無敵

近來因為美劇《王冠 The Crown》而再度席捲時尚圈的皇室風潮，除了戴安娜王妃之外，你更應該認識今年24歲，同時擁有希臘與丹麥皇室血統的Maria-Olympia（奧林匹亞）公主。雖然是歐洲公主，但她成長於紐約，也從紐約大學勒廷分校畢業並得到時尚產業與行銷學位，與眾不同的背景，養成了她獨特的時尚見解，逆天的顏值與不科學的大長腿，更讓她一踏足時尚圈，便成為精品寵兒。

在IG上坐擁21萬粉絲的奧林匹亞公主在各大時尚場合中，舉手投足皆是矚目焦點，高䠷、纖細的好身材，根本天生衣架子，不論什麼風格的穿搭都能夠輕鬆駕馭，她也經常在社群上大方分享造型，從甜美的碎花洋裝、個性的褲裝搭配到性感惹火的動物紋，都能穿出強烈的個人特色。

+ 11 + 11 + 11

頻繁在IG上曬出在草原、海灘、山林之間穿梭旅遊的奧林匹亞公主，經常以俏皮可愛的印花洋裝亮相，此時她會再利用搶眼的飾品、墨鏡等單品，來為簡單的裙裝穿搭，增添變化度，再加上她一頭閃耀的金髮，令人不想注意都難，完全反映她正值20出頭，青春無敵的少女年紀。

除此之外，奧林匹亞公主也從不吝嗇秀出傲人的火辣身材，尤其是豹紋狂熱粉的她，總是能將難以消化的浮誇動物紋駕馭自如，只見她穿上超深Ｖ豹紋亮片洋裝解放深溝，同時繫上寬黑色皮帶，不只點綴穿搭、還小心機拉出腰身比例 ; 又或者，換上黑色小可愛簡單搭配同是豹紋的長褲，腳踩高筒Converse球鞋，展現休閒的小男孩風格 ; 另外，以黑色套頭高領罩上豹紋毛毛外套，溫暖又時髦，頭上的貝雷帽則讓奧林匹亞公主的小臉更加「V」字。

LV也看上奧林匹亞公主百變多樣的風格，找來她接連換上6套時裝，演繹全新LV Capucines手袋系列的秋冬時尚大片，只見奧林匹亞公主時而手提、時而肩背各個款式的Capucines包包，從率性至優雅，任意搭配出不同造型，也趁機帶貨一波。

極簡的輪廓與優雅的外型，讓LOUIS VUITTON（路易威登）Capucines 手袋系列自2003年推出開始，就圈粉無數女孩們的心，現在再添全新細節，以純色皮革、珍珠母貝及鮑魚彩殼等，重新點綴包款上經典的LV釦飾，更推出秋冬限定的卡其新色、以及黑白雙色絎縫Monogram老花圖樣，再次展現LV滿滿的設計細節與令人驚艷的工藝。

【相關圖輯】威廉王子一家最新生活照 皇室藍配搭「教科書示範」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】