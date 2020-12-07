英國王室偏愛凱特原因超現實？梅根習慣有求必應不甘冷待註定反面

英國威廉、哈里兩位王子的妻子凱特與梅根，雖然年齡相近又為妯娌，曾令不少王室迷期待彼此能成為好友，無奈事情的演變愈來愈明顯，就算兩人都沒在公開場合與對方交惡，也僅維持還算禮貌的檯面上往來，私下沒什麼交情，更被傳有心結。英國媒體報導，王室工作人員的心目中，喜歡凱特遠多過梅根。

這其實並不讓人意外，因為自從梅根與哈里聲明要卸下王室重要成員身分後，英國民眾對他們的好感就急遽下滑，甚至有點嬲哈里「背叛祖國與家人」，跑到美國另謀發展，美國來的梅根當然更沒有自家英國淑女凱特那麼討喜、順眼。根據媒體的分析，王室工作人員與梅根處不好其來有自。

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王室內部是一個勢利至極的地方，不少王室專書的作者都曾指出這一點，因而身為王位繼承人第二順位的威廉王子，早就被當成「未來國王」在捧著，凱特自然就是尊貴的「未來王后」，兩人的需求比其他沒繼承權的貴族們都重要，兩人的形象、人氣與媒體關注也比其他人都重要，只除了不能凌駕伊莉莎白二世女王，甚至可能比威廉的父親查里斯、繼母卡米拉都還要更被看重。

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至於梅根，距離成為英國未來王后頗為遙遠，當她和凱特都有需要王室人員幫手時，想當然爾大多數人都會先忙凱特的事，把她晾在一邊，偏偏她曾在荷里活當過話題影集的主角之一，競爭如此激烈的地方能爬到那樣的位子，就算仍談不上是家喻戶曉的A級紅星，至少絕對習慣助理和人員們有求必應，她一提出需求、就會有人為她達成，因而英國王室人員對她的冷漠態度，她完全無法忍受，對於他們強調的傳統規矩，就更不願意配合，形成惡性循環。

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英國的君主立憲制度實行到現在，有些根深蒂固的觀念無法改變，讓來自美國、相信靠自己闖天下的梅根不能理解，更看不破自己的位置與凱特永遠無法相提並論，始終糾結在「同樣是王子之妻，為何就是永遠被當成次要」的牛角尖中，和王室人員的關係益發惡劣。

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且梅根習慣要標榜自我、從一群同儕中脫穎而出的氣氛，昔日在荷李活，每個人都要想辦法在一堆演員裡跳出來、抓住觀眾目光，進入王室卻要委屈自己不可搶了女王光彩、不可搶了凱特光彩，她也沒興趣忍讓，繼續努力發出自己的聲音，持續觸犯王室大忌，讓自己和哈里終於在王室待不下去，凱特卻仍是穩固的贏家。

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