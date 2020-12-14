開心速遞｜吳家樂進駐初戀Cafe並非客串　監製：佢將會係重要角色

吳家樂飾演嘅金家樂，將會成為《愛》嘅固定角色。(影片截圖)

《愛·回家之開心速遞》不時都會加入新角色，就好似吳家樂喺801集時，曾以高栢菲（湯盈盈）前男友身份金家樂登場，而上星期，金家樂再次登場，並喺大小姐招攬下，成為初戀Cafe嘅大廚。《愛》監製林建祥接受《香港01》訪問時，透露金家樂將會成為劇集嘅固定角色，並謂：「對上一次佢係客串，講佢同湯盈盈年輕時因為食嘢而認識，出街之後觀眾同我哋幕後嘅反應都ok ，覺得成件事幾得意。」監製林建祥更表示十分期待吳家樂與湯盈盈、單立文之後可以擦出更多火花。

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同高栢菲（湯盈盈）曾經係情侶，如今仲要做埋初戀Cafe大戀，難怪監製話好有火花。(影片截圖)

現實中，湯盈盈老公為錢嘉樂，問到監製林建祥是否特意安排「家樂」為劇中男友，他說：「我哋傾嗰時想搵返個家樂襯盈盈，錢嘉樂我哋搵唔到，唯有搵吳家樂，哈！叫佢做金家樂，錢字無咗個戔咪係金囉。」監製又表示吳家樂入組後，將會與湯盈盈較多對方戲，之後才會與其他演員「交手」。