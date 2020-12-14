【三十而已】女主角毛曉彤被生父棄垃圾桶　母親救回即跟丈夫離婚

內地劇《三十而已》將會在J2播出，由毛曉彤、江疏影、童瑤主演，講述女性踏入30歲後，面對自身、家庭、事業等種種問題，當中牽涉至婚外情、婆媳關係、生兒育女，令一班女性觀眾深有共鳴。女主角之一的毛曉彤，劇中經歷流產離婚，但原來現實中她的人生更加坎坷，而她的生父重男輕女，曾將她拋落垃圾桶棄養，卻在女兒成名後突然現身，苛索5千萬人民幣，下文為大家帶來事情的始末。

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《三十而已》女主角毛曉彤，真實人生比劇集更加坎坷。（劇照）

本地觀眾對於毛曉彤的認識，始於《微微一笑很傾城》，飾演鄭爽的閨蜜，現時卻已晉身女主角之列。毛曉彤的人生，比起劇集更加坎坷，由於父親李超重男輕女，出世不久，竟將她拋進垃圾桶，讓她自生自滅，幸好毛曉彤媽媽毛惠玲救回女兒，其後跟丈夫離婚，而毛曉彤改跟母姓，隨母親生活，最後毛曉彤亦進入了中央戲劇學院，現時演出多齣劇集。

毛曉彤父親李超，對女兒苛索5千萬，被拒後上節目數臭女兒。（網上圖片）

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此時毛曉彤父親突然現身，更到片場向女兒索取金錢，被拒後竟上節目數臭女兒，指女兒不孝，沒有奉養他，而且他為女兒計算過，數十萬一齣電視劇，起碼要給他5千萬孝敬，還要有車有別墅。不過李超惡行很快已曝光，原來他有吸毒陋習，長年進出監獄，見女兒成名即來苛索金錢，被拒後即收錢上節目力數女兒。李超隨後被網民大罵，毛曉彤終獲平反。

同場加映25位女星素顏學生相：