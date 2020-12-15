男排女將︱顧定軒特訓曬肌肉　帶病拍攝：尿道炎做側滾痛到標眼淚

《男排女將》相當熱血，一班演員都拍得好開心。（IG：@zenokoo）

熱血青春題材一向受觀眾歡迎，一班年輕人同心協力打比賽令人想起那些年。ViuTV原創劇集《男排女將》播出至今口碑不俗，踏入結局周劇情愈趨緊湊。男主角之一的顧定軒喺網上分享開拍前操練情況，仲自爆帶病忍痛拍攝：「無啦啦尿道炎每次做側滾痛到標眼淚都要忍住。」

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！

顧定軒喺《男排女將》中佔戲甚重。（IG：@zenokoo）

顧定軒喺IG貼出開拍前特訓成果話：「男排拍攝前想準備個更好嘅體型，高度改變唔到，就希望可以厚重啲去呈現一個比較沉穩嘅”King”，所以進行訓練，每星期無間斷再穿插排球特訓，亦慢慢見成績。不過，就喺開拍前兩個禮拜，一個腸胃炎，中醫西醫睇勻，屙嘔足十四日，前功盡廢。最後睇專科話：『壓力太大。』唉，而今次嘅教訓，仲大。但自己諗返，其實都幾熱血嘅。」佢又貼出幾張受傷照Hashtag透露自己帶傷上陣：「#有次救波下巴落地腫左（咗）成個月 #又無啦啦尿道炎每次做側滾痛到標眼淚都要忍住 #真係有血有汗 #最後五集啦 #唔係唔睇啊」

原來顧定軒都幾大隻﹗（IG：@zenokoo）

+ 8 + 8 + 8

點撃睇《男排女將》劇照：