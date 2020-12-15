向太公開萬呎台北豪宅對正101　客廳大到一眼望唔盡

向佐同郭碧婷去年成婚，話咁快已榮升父母。（向佐微博圖片）

向佐同郭碧婷囡囡今年10月1 日於台灣出世，榮升嫲嫲嘅向太心情大靚，早早同向生飛到台灣隔離迎接孫女。而且喺北京、台北各購入一間價值1.6億港元嘅豪宅畀阿仔一家三口﹗呢日佢就喺微博分享台北信義區豪宅貴氣裝潢﹗

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向太陳嵐一直好疼愛郭碧婷。（向太微博圖片）

台北信義區係當地豪宅地段，向太購入嘅呢間係台北TOP 3知名豪宅琢白，低密度設計30層只有43戶，私隱度十足，亦係信義區唯一設計頂樓泳池兼可欣賞101嘅豪宅。31樓和頂樓規劃係會所，包括有宴會廳、健身房，頂樓更有溫水泳池、星光SPA水療池、景觀平台等，並配備專屬管家及私廚。

向太分享送畀囝囝一家嘅台北豪宅，單係飯廳已經大過好多香港人屋企。（向太微博）

睇返向太分享嘅照片，目測近萬呎相信係高層一梯一伙，全落地玻璃景觀開揚，單係飯廳已經大過好多香港人屋企，巨型正方飯檯可以坐12個人，水晶吊燈設計感十足﹗整間豪宅以木色及白色為主，奢華而不俗氣，長型客廳深不見底，放下三四張巨型梳化，仲有一部三角鋼琴。向太喺微博分享金句話：「人生的四個境界：不想上學，不想上班，不想上醫院，不想上西天。」幽默加了一句「只想玩孫女」，喺咁大間屋湊孫，絕對係樂而忘返。

點擊睇呢間台北豪宅：

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同場加影：郭碧婷產女獲向太送贈1.6億豪宅 4500呎大屋裝修低調又奢華

逐格睇向佐與郭碧婷的4500呎豪宅：