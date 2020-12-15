混血美女滑雪選手谷愛凌　入籍中國再以近滿分考入史丹福大學

中美混血滑雪美女，17歲的谷愛凌，去年宣佈入籍中國，代表國家隊參加2022年冬季奧林匹克運動會，谷愛凌天生明星臉，而且讀書甚叻，以近乎SAT滿分成績，考入史丹福大學，絕對是人生勝利組。其實內地運動員習慣刻苦訓練，自律性甚高，用於讀書方面事半功倍，在運動以外也出現了不少學霸，有一位還成為了劍橋博士，讓人佩服。

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谷愛凌是中美混血兒，樣子甜美，明星級滑雪運動員。（谷愛凌IG）

谷愛凌在三藩市出世，父親是美國人，媽媽是北京人，而且是一位滑雪教練，谷愛凌遺傳了母親的運動細胞，3歲開始學習滑雪，9歲已贏得全美少年組比賽，13歲開始跟成人比賽，被讚是天才滑雪選手。谷愛凌不但滑雪技術高超，而且有著中美混血的甜美臉孔，身材修長，說得一口流利的普通話，去年宣布入籍中國，代表國家隊參加2022年冬季奧林匹克運動會，人氣高企，顏值爆燈，在內地已經成為明星運動員，最讓人意想不到，她為了訓練，提早兩年完成高中課程，旋即以SAT考試1580分(滿分1600)的成績，考入史丹福大學，名副其實是人生勝利組。

谷愛凌修長身材，接近完美。（谷愛凌IG）

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下圖有內地運動員學霸：