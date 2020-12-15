伍家謙與太太慶祝結婚7周年　自爆相愛十年仍有承諾未兌現

無綫前體育主播伍家謙今年4月榮升爸爸，太太謝麗萃（Betty）為他誕下一對龍鳳胎，他亦搖身一變變成湊仔公，不時在社交平台以鬼馬的文筆分享成為新手爸爸的點滴和心情。近日他與太太慶祝結婚7年周年紀念日，他在Facebook發文亦同樣不失調皮風格：「七年前，擺酒當日就係喺呢個位影相；二千五百幾日之後再影，影完又攞嚟比較下，我發現——我發現原來我真係高過『阿太日常』（太太Facebook）好多。」更在太太的帖文下留言直接說：「原來你矮我咁多」，大玩花式自殺。

伍家謙亦有「補飛」說只是開玩笑，「講笑。七年之間，好多嘢變晒，我嘅工作唔同咗、香港變咗、#小怪獸s 嚟咗；不變嘅除咗身高差之外，更加緊要嘅係嗰份互相支持。希望未來，我哋繼續頂（得）住對方」。另外他亦自爆有一個相愛十年都仍未兌現承諾，「我問阿太對呢七年有咩感想，佢嘅答案係：『你十年前已經話終有一日會煮嘢畀我食，到而家都好似未試過。』伍家謙表示「有機會嘅，有機會嘅，等我努力鑽研下。」不知道阿太何時才有機會試到老公的手勢呢？

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