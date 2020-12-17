星級日日瘦│容祖兒微電流健身初體驗　輕鬆電出美臀小蠻腰

近日在內地工作的容祖兒（Joey），經常在內地社交平臺分享生活，不受疫情所限的她，分享美食好去處，近日更到健身室試近期非常流行的「微電流健身」，用電脈衝刺激訓練使肌肉肥大、增加肌肉力量，消耗更多熱量達到減肥的效果，號稱懶人也可以練出肌肉！

「微電流健身」號稱是一項適合人懶人的健身運動。（影片截圖）

Joey先穿上訓練衣，連接電流，然後教練會不停在她身上噴水。雖然號稱是懶人健身，但還是雖然自己運動的，透過一些簡單的訓練動作，如深蹲、弓箭步等，使肌肉的被動收縮與主動運動形成「對抗」，達到事半功倍的肌肉訓練效果，輕鬆「電」出小蠻腰和美臀。

Joey笑言初時不太習慣，好像有千隻螞蟻在咬自己一樣，感覺相當奇怪，她笑言寧願做運動。不過後來慢慢可以適時下來，助手問跟真正運動比起來哪個更累，Joey皺眉思考了一會，說：「這個就是站着，但好像跟人家打了一場架一樣，很酸痛，很刺痛，不過習慣就好。」之後她表示很推薦這個微電流健身瘦身方法。

容祖兒試完後認為可以推薦給大家。（影片截圖）

雖然未知Joey的成效如何，這種健身方式近年席捲全球，非常流行，原本是幫助太空人在無重力狀態下被動健身，以防止肌肉萎縮，用於運動健身，後來被廣泛使用。

因為電脈衝刺激會造成肌肉輕微損傷，所以大多以 30 分鐘為限，並非時間愈長效果愈好。而有開放性傷口、傳染性皮膚病者，裝有心臟節律器者，或孕婦，患有心臟病、高血壓、氣喘疾病者等，都不適合這種電流健身方式。

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