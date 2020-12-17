蘇志威貼老婆劉小慧21歲舊相　竟撞樣《驅魔麵館》女主角金世正

蘇志威老婆劉小慧雖然已經49歲，不過凍齡有道的她依然保養得宜，樣貌和身形多年來都沒有太大變化。日前，蘇志威在社交平台上載太太21歲時的舊相，並與熱播韓劇《驅魔麵館》（原名：驚奇的傳聞）的女主角金世正作對比，乍看之下發現二人出奇地似樣。

蘇志威老婆劉小慧雖然已經49歲，不過凍齡有道的她依然保養得宜，樣貌和身形多年來都沒有太大變化。（蘇志威FB圖片）

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蘇志威在帖文中寫着：「早幾日有個朋友WhatsApp我，話有套最新熱爆韓劇（驚奇的傳聞／驅魔麵館）個女主角（金世正）好似我老婆，我哋今日即刻去搵套劇睇下，發覺真係好似。上面嗰兩張相，一張係金世正23歲，一張係我老婆21歲。你哋又估唔估到邊個係我老婆劉小慧？邊個係韓國女星金世正呀？」

眼利的網民一看便知道左邊的是劉小慧，更大讚她比金世正更漂亮：「小慧自然好多」、「梗係你老婆靚啲啦！到現在都Keep得咁靚，真難得。」劉小慧都忍不住親身回應答謝網民：「你哋真係抵錫，人哋後生我咁多，你哋都話我靚啲。」

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