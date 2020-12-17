李亞男宣布細女Hayley出世 　王祖藍：好感恩佢唔似我

王祖藍同李亞男三年抱兩，他為剛出世的細女取名為王海靜，英文名為Hayley。（微博圖片）

王祖藍和李亞男結婚5年，育有2歲女兒Gabrielle，祖藍在今年父親節再次宣布有喜，三年抱兩果然係實力過人。而今日（17日)，祖藍在FB發帖，除咗係慶祝Gabrielle２歲生日，亦同時宣布細女出世：「三個女人一個墟 一個男人戇居居」。BB女的英文名字是Hayley Wong，中文名則是王海靜。由於兩名愛女同在12月出生，祖藍與李亞男這對24孝父母，早前特意舉行迷你慶祝派對，慶祝大女Gabby兩歲生日快樂的同時，亦隆重歡迎Hayley這位新成員。

今次真係三個女人一個墟。（微博圖片）

問到祖藍與亞男第一眼見到Hayley是否很感動時，李亞男笑言：「當我哋第一眼見到Hayley時，係覺得好搞笑同神奇，因為佢同家姐一模一樣樣，見到佢就好似見到啱啱出世嘅家姐咁，實在真係太似樣了；唯一有一點唔同，就係Hayley個鼻好似仲大過家姐咁，係一個大鼻妹嚟，哈哈哈！但好感恩佢係一個好漂亮嘅孩子，好多親友睇咗相後都讚佢好靚女。」祖藍則補充謂：「好感恩佢唔似我，最緊要係個樣唔好似我，似晒媽咪就可以架喇。」

祖藍年初時已經帶埋老婆同囡囡去上海，掘金之餘又可以照顧家人。（微博圖片）

問到Leanne再生第二胎是否沒有第一胎那麼緊張時，她則謂：「因為有咗第一次嘅經驗，又因為我係開刀，好多嘢都按照住schedule發生，所以今次就真係冇咁緊張同激動，但當然嗰種開心同奇妙嘅感覺依然係非筆墨所能形容。」