全民造星III︱彭秀慧爆喊被指似《我是歌手》觀眾：我真係好嬲!

ViuTV選秀節目《全民造星III》十強爭奪戰進行得如火如荼，昨晚（17/12）就有「神經刀」CY（陳澤言）以激情演唱《王妃》撃敗同組的Timo（江宏基）。一向給人態度散漫、笨拙儍氣的CY終於爭一口氣，他在台上感激導師彭秀慧（Kearen）的不離不棄，直言「唔想令Kearen擔心」，令後台的彭秀慧哭成淚人。不過就有網民指她幾乎每一集都爆喊，誇張程度直迫內地歌唱節目《我是歌手》的觀眾，殊不知卻激嬲Kearen，令她忍不住在直播中激動還撃。

一向給人態度散漫、笨拙儍氣的CY終於爭一口氣，令後台的彭秀慧哭成淚人。（影片截圖）

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昨晚節目播出街後，彭秀慧聯同十強的K Lau、CY一同跟Timo直播聊天，言談間，她亦有回應被指反應浮誇，爆喊程度直迫《我是歌手》觀眾一事。彭秀慧皺眉激動表示覺得被侮辱，因為她是見證着參賽者如何一步一步走來，並不單純只是觀眾：「我真係好嬲，有少少侮辱。首先我唔係觀眾，比喻嚟講就係阿媽見到個仔結婚，啲奶奶喊得好勁，你會唔會走出去問『奶奶你喊多咗，唔好喊到好似《我是歌手》啲觀眾咁』。你憑咩Judge佢哋之間嘅關係，睇住佢長大，見證佢成就人生一步。我好着緊，係佢哋人生大事，每一個Item每一粒Beat我都講得出。」

Kearen續指觀眾可以批評她喊得樣衰，但不能指她反應過度，全因外間根本不明白她和參賽者之間的感情：「唔好Judge我嘅眼淚，我自己都覺得個樣好肉酸、羞家到不得了。你可以話我樣衰，但唔可以話我Overreact，因為係我真實反應。唔好將我比做嗰啲觀眾，就算我係演員都做唔返，香港觀眾真係需要教育，你唔可以Judge我同嗰個人之間嘅感情，一啲你唔知道嘅Bonding、你未領略過嘅重要性。」由海選到十強，Kearen和二汶陪着參賽者走過每一個難關，經歷多次的通宵達旦、無數次的離離合合，他們之間的感情又豈能是外人能輕易明白。不過導師們的用心、參賽者的進步，觀眾都一一感受得到。

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