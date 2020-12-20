樂宜進駐男友三千呎大屋佈滿Figures　私人泳池瘋狂曬太陽

樂宜搬入男友3000呎大屋，裝飾聖誕樹都要企上潮牌摺梯。（IG：@lok_lokyii）

樂宜入行以來新聞多多，網上人氣高企，IG多達30萬粉絲，佢亦非常勤力，每星期更新三四次曬靚相。而近日唔少人發覺佢喺男友放滿Figures嘅3000呎大屋唔同角落影相，仲有私人泳池，啱晒鍾意著比堅尼暢泳嘅樂宜呀﹗

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家中有個私人泳池，樂宜幾時想游水都無問題啦。（IG：@lok_lokyii）

早前樂宜影咗輯唯美婚紗照：

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早前傳出樂宜同商人黃俊輝拍拖，男方為眼鏡店太子爺，同TVB藝人莫家淦創辦自家眼鏡品牌，家住沙田3000呎大屋。二人拍拖後樂宜火速進駐男方屋企，養咗兩隻貓，家有花園及私家泳池，相當寬敞。客廳落地玻璃大窗前有實木巨型飯枱，又經常影到有個大型木櫃放滿Figures，仲有一地crossover 品牌嘅bearbrick﹗客廳巨型聖誕樹，樂宜要企上潮牌摺梯先掛到裝飾，就知樓底幾咁高啦！

點擊睇下樂宜男友3000呎大屋裝潢：