萬千星輝2020│TVB欠佢一個肯定　最強綠葉演技爐火純青　

李成昌在《使徒行者3》飾演一位坐了多年監的黑幫大佬，重情義內斂，演得恰到好處。

今年因疫情關係多了人看港劇，《法證先鋒IV》最高收視有40點，引証了這個說法，因此亦多人留意了今年的萬千星輝頒獎禮，眾所週知，這個頒獎禮，若果是親生仔女(經理人合約)，勝出機會高，不論是視帝視后，甚至是飛躍，「自己人」贏面機會高。



至於今年〈最佳男配角〉應該是謝東閔與徐榮之爭，首先兩位都是親生仔，合乎「入閘」資格，兩位都有突破演出，徐榮離開《愛.回家》後，會令人擔心他難以「搣甩」固有形象，不過經幾套之後，再加今次《反黑路人甲》喪鍾的演出很搶鏡，加上累積分數,今年很大機會，而他最大對手，應該是謝東閔，一看就知TVB力捧，《殺手》入面飾演變態殺手Parker，有發揮，角色有變化，當時亦有話題度，今年這個獎應是他與徐榮二選一。

《殺手》入面李成昌飾演佛爺，一個黑社會大佬，平時心狠手辣，但對著太太樊奕敏就非常温柔，角色相當立體，點會唔係呢個角色入圍〈最佳男配角〉呢?

若果排除親生仔這個元素，最值得奪獎的一定是李成昌，李成昌今年有5套作品出街，《殺手》《迷網》《反黑路人甲》《使徒行者3》《踩過界2》，如果有留意，他五套作品演繹很分明，每一個角色都有層次，《殺手》入面的佛爺，那種狂妄、心狠手辣，難以捉摸的黑社會頭目，演繹會令觀眾感到害怕;而最近播映的《使徒行者3》他亦是演黑幫大佬，但坐監多年，性格亦內斂，亦做到跟《殺手》那個角色有完全不同的感覺，對著做警察的馬國明，那些父子戲，李成昌演得很到位，他同馬明既是父子亦是兵與賊的關係，那種無奈演得淋漓盡致，完全沒有演技痕跡。

撇除任何陰謀論，親生仔優惠，能夠同昌哥平分秋色的一定是姜大衞，他在《反黑老人甲》的角色神爺，那種老謀深算，那些表情很細微但很搶鏡。

當然有人會覺得李成昌沒有一些「演技大爆發」的場面，七情上面的演出，但直正好戲之人，不需要大龍鳯情節，簡單一場對白戲才是真正考驗，一個過氣黑社會大佬對著做警察的兒子，是怎樣說話呢?一個醫院高層見到有錢人神態是怎樣?等等..演得自然，令觀眾相信你就是那個角色，李成昌絶對做得到，他今年五套作品的演繹完全是教材式演繹，莫說是〈最佳男配角〉，拿〈最佳演員〉更合適，雖然TVB沒有這個獎頂。

今年最大機會奪得《最佳男配角》，應該是徐榮與謝東閔。

至於今年〈最佳男配角〉應該是謝東閔與徐榮之爭，首先兩位都是親生仔，附合「入閘」資格，兩位都有突破演出，徐榮離開《愛.回家》後，會令人擔心他難以「搣甩」，不過經幾套之後，再加今次《反黑路人甲》喪鍾的演出很搶鏡，加上累積分數,今年很大機會，而他最大對手，應該是謝東閔，一看就知TVB力捧，《殺手》入面飾演變態殺手Parker，有發揮，角色有變化，當時亦有話題度，今年這個獎應是他與徐榮二選一。

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