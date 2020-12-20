【我就是演員】張檬後悔整容毀掉演藝事業　取走鼻內填充物再出發

內地女星張檬在綜藝節目《我就是演員3》，聲淚俱下，說自己一生人之中，最後悔就是整容，毀掉了她的演藝事業，現在已經不介意談論整容，亦將鼻內填充物取出，希望可以用這個樣子重新開始，也會在這張臉上慢慢老去，獲得章子怡、于正等的嘉許。

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張檬表示後悔整容，毀掉了演藝事業。（張檬微博）

張檬曾在《美人心計》飾演衛子夫。（影片截圖）

張檬曾在于正的劇集《美人心計》亮相，飾演衛子夫一角，當時她的美貌驚為天人，之後拍攝過《夏家三千金》、《鹿鼎記》的雙兒，不過其後她捲入小三及整容風波，事業直插谷底。在近日播出的《我就是演員3》，張檬直接承認自己整容，亦說她一生最後悔就是整容，毀掉她的事業，3年來沒有再演過一個完整的角色。導師于正表示本來《延禧攻略》純妃一角是留給張檬，但看到她高聳入雲的鼻子即打退堂鼓，而張檬現在已把鼻內填充物取走，希望以後也是用這個樣子重新出發，當上一位專業的演員。

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