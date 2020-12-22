新冠疫情︱吳家樂滯留倫敦與家人共渡聖誕　不感擔心已與TVB溝通

近日英國的新冠疫情出現變種病毒株，令狀況更雪上加霜，港府頒下新規定，今日（22/12）開始禁止英國航班降落。日前飛往倫敦與家人共渡聖誕的藝人吳家樂接受傳媒訪問，報平安之餘更透露近況。

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吳家樂抵達倫敦10日，日前向傳媒透露近況。（IG@ngkalokcarlo）

吳家樂表示，自己抵達當地10日，疫情之下不會周街走，但昨日冬至（21/12）他仍有出街購物做冬，一家人食中餐團圓飯，非常溫馨。談及當地市面情況，吳家樂透露，街上還有些日用品店開門，但餐廳只允許外賣。

吳家樂坦言因疫情而要滯留英國是意料之中，只是沒想過宣布得這麼快。（IG@ngkalokcarlo）

據悉，吳家樂原定於12月底至明年一月初回港，但如今港府頒下「英國封關令」，對此他坦言因疫情而要滯留英國是意料之中，只是沒想過宣布得這麼快，朋友亦「炸爆」其電話，非常關心他們的近況。但他指，因為一家人已經做足防疫措施，所以亦不擔心太多。至於工作方面，他直言已經與無綫（TVB）溝通，不心急回港，表示有家人在旁就心感滿足。

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