【東張西望】美少女港姐加盟做主持　何孟珊蝦碌位好Pure好True

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》一向多靚女，最近又有一名美少女加盟擔任外景主持，她便應屆港姐五強何孟珊（Roxanne），而她的首個任務便是介紹盆菜，走入廚房試食「三姐」蕭秀香秘製豬腳筋，最搞笑的是她除口罩試食時竟然遮嘴擰轉面背對鏡頭，不過除了有少許懶音，整體表現尚算不錯。另外，何孟珊在社交網站分享感受，又有多謝林溥來（Patrick Sir）幫忙特訓：「今次真係處女下海做主持，希望有咩做得唔好嘅地方，大家多多包容啦，繼續努力繼續努力！」

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提到背對鏡頭「蝦碌」一幕，何孟珊接受《香港01》訪問時便解釋背後理由，原來好Pure好True：「因為啱啱拎出爐熱辣辣，所以自然反應遮住咗個嘴，擰轉面係因為我驚佢啲汁滴落去原本果本盆嘢度，冇咁衛生。」

何孟珊又指今次是訓練班後首次拍節目，雖然對自己表現尚算滿意，但仍有不少改進空間：「《東張西望》嘅攝製隊好好、勁Nice，監製、導演都幫我做咗前期準備功夫，所以收到嘅評論都唔錯嘅。（幾時再出場？）我25號會再拍，但幾時出街我就唔知喇，等公司安排！」

何孟珊在《2020香港小姐競選》中曾殺入五強。（資料圖片）

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