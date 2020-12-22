Sweet Home︱真係咁好睇值89分？　題材夠新鮮但衰在太貪心

末日求生及喪屍題材影集一向深受劇迷歡迎，不過由於同類製作選擇太多，間接拉高了觀眾的要求。日前在Netflix上架的年度壓軸韓劇《Sweet Home》開播後穩佔多國點播排行榜頭3位，有不少觀眾都大讚劇情緊湊，爛番茄（Rotten Tomatoes）中更有89%新鮮度，但記者卻認為劇集似乎稍為過譽了。如果只是Kill Time的話當然是個不錯的選擇，可是未必稱得上為神作。

《Sweet Home》改編自同名人氣網絡漫畫，瀏覽量破12億，網民評價接近滿分。主要講述宅男車賢秀（宋江飾），失去家人後獨自搬到破舊的公寓裡居住。在自殺的那天，突然發現不斷重生的怪物襲擊自己和其他居民，讓賢秀激起求生意志，與其他倖存者一同對抗怪物，同時要提防身邊是否有人慢慢變成形狀恐怖的怪物。

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既然有齊末日求生、打怪獸、人性陰暗面等令劇集成功的元素，可惜大失所望，怎麼說？以時間線鋪排，《Sweet Home》開首已交代結局，再返回故事起點。不過由於角色繁多，首集編劇花很大篇幅介紹人物出場，但做法只是蜻蜓點水，觀眾尚未來得及消化就已經被帶過去了。比如沒有嘗試解釋主角車賢秀如何由一位尋死的宅男，突然求生意志急升，變成拯救大家的強者。開播25分鐘後才有首個「高潮」，但之前確實是拖泥帶水，未能令人完全投入其中，要捱到第6集才漸入佳境，明顯地編劇太貪心令整體失去平衡。

怪物作為劇中的主角之一，編劇卻沒有花時間深入解釋角色因甚麼慾望才變成這些恐怖的怪物，亦沒有強調人性慾望。加上沒有像原著漫畫中講解怪物，這一點扣了不少分數。就算劇組邀請了荷里活視覺特效團隊打造這些怪物，還有《復仇者聯盟》系列特效班底Legacy Effects加持，就算神還原了漫畫各種恐怖型態、血腥十足的打鬥場面，仍未能完全扭轉乾坤。

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劇情頭段發展得緩慢，中段反而文戲較多，亦着重於塑造角色 。當然明白編劇想透過經歷來令角色更加有血有肉，但花5集來鋪陳確實是有點折磨。劇集主旨想帶出在亂世中人類對於慾望的渴求，原本可以透過畫面來讓觀眾感受這個訊息，可惜編劇卻選擇將由對白帶出，連細味的空間也沒有。

宋江飾演宅男車賢秀。（電視畫面）

如果選擇這類型的劇種，記者會期待劇情能由頭爽到尾，而不是要去到最後三集才掀起高潮。儘管打鬥場面精采，對付怪物的方法尚算新鮮，能扳回不少分數，但始終彌補不了上述提及的重大過失。不是說《Sweet Home》不好看，只是觀看的時候不要太認真，如果有興趣的話，不妨欣賞原著漫畫比較一下。

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