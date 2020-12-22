愛美麗狂想曲｜李佳芯廚房半裸用烈酒淋浴　視覺衝擊級誘惑陳豪

李佳芯向來甚少賣弄性感，但卻不時在劇中為觀眾帶來驚喜，由《波士早晨》嘅性感水着、《踩過界》貼身辣舞以及床戲、到《BB來了》以粉紅厘士吊帶色誘老公黎諾懿，視覺衝擊愈來愈高層次。

由李佳芯同陳豪主演嘅劇集《愛美麗狂想曲》，被安排於myTV SUPER播出。劇中李佳芯機緣成為陳豪嘅秘書，除工作上嘅安排之外，就連家頭細務都要參與。喺最新上架一集，講到李佳芯趁陳豪出差工幹時，偷入對方屋企沖涼、最後連大床都享用埋。或者係因為習慣成自然，李佳芯飲醉之後，又再出現喺陳豪家中，不過今次佢就唔係沖涼咁簡單，而係一絲不掛咁喺雪櫃搵嘢食！

本身喺睡房嘅陳豪沿住「怪聲」走到廚房，見到全裸背面，仲以為係女友劉溫馨，點知行近一睇，竟然係李佳芯！飲到醉醺醺嘅李佳芯將自己當成花一樣，以烈酒灌溉自己，陶醉到咪眼又伸脷……喺陳豪嘅警告下，李佳芯將圍裙掛在身上，並直奔大床……短短兩分鐘嘅呢一幕，為觀眾帶來不同層次嘅視覺效果！視后果然係視后，最正嘅係翌日當李佳芯醒來之後，發現瞓喺自己屋企張床，第一句就係問：「我個bra呢?」

《波士早晨》呢一幕都係令觀眾十分振興。（影片截圖）

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