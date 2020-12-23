32歲泰國混血男神Mario近照發福　驚變中年大叔高顏值不再

泰國青春校園電影《初戀這件小事》在2010年上映時轟動全亞洲，戲中男女主角之間的一段純愛故事打動不少觀眾，而主演Mario Maurer及平采娜（Baifern）更因而人氣急升。飾演阿亮學長的Mario當年憑着零死角靚仔樣成為少女們的夢中情人，但早前他出席一個手錶活動時就慘被批走樣！

Mario Maurer憑着電影《初戀這件小事》中的阿亮學長風魔全亞洲。（影片截圖）

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現年32歲的Mario當日以一身藍色西裝上陣，配搭白色高領冷衫，相比起當年成熟了不少，但皮膚明顯黑了，加上有少少發福及老土的髮型，令他看起來感覺「油膩」，令不少粉絲大感震驚，紛紛感嘆當年青靚白淨的Mario驚變中年大叔，男神氣質不再！

32歲的Mario相比起當年成熟了不少。（IG@mario_mm38）

模特兒出身的Mario生得高大靚仔，身為泰國同德國混血兒的他五官深邃，在19歲時接拍了第一部電影《泰哥兒》（又名《愛在暹羅》、《暹羅之戀》）後就爆紅，其後更憑校園愛情片《初戀這件小事》獲封為國民男神，零死角靚仔樣令人驚艷！雖然Mario今次出席活動被批靚樣崩壞，但日前他上載了一張自拍照，相中的他戴上Cap帽，整體感覺年輕得多，即時獲大讚回復最Fit狀態，相信之前出席活動只是因為造型出事。

Mario日前上載了一張自拍照，感覺年輕得多！（IG@mario_mm38）

Mario曾與蔡卓妍（阿Sa）及周柏豪合作拍攝電影《感動她77次》。（電影海報）

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