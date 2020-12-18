鍾麗緹二女Jaden愈大愈靚女　同張倫碩合體跳舞極具風範

現年50歲的性感女神鍾麗緹（Christy）一向保養得宜，是圈中數一數二的凍齡女神。Christy與兩任前夫育有三個囡囡張敏鈞（Yasmine）、張思捷（Jaden）及張凱琳（Cayla），個個都遺傳了媽媽的優良基因，生得十分標緻。當中細女Cayla眼大大又笑容甜美，而二女Jaden雖然過往被指不及Cayla可愛，但隨着Jaden長大，逐漸褪去稚嫩氣息，愈大愈靚女！早前Jaden上載了一段與後父張倫碩跳舞的短片，片中一頭捲髮的她長高了不少，舉手投足都甚有風範！