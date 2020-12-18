鍾麗緹二女Jaden愈大愈靚女　同張倫碩合體跳舞極具風範

撰文：董欣琪
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現年50歲的性感女神鍾麗緹（Christy）一向保養得宜，是圈中數一數二的凍齡女神。Christy與兩任前夫育有三個囡囡張敏鈞（Yasmine）、張思捷（Jaden）及張凱琳（Cayla），個個都遺傳了媽媽的優良基因，生得十分標緻。當中細女Cayla眼大大又笑容甜美，而二女Jaden雖然過往被指不及Cayla可愛，但隨着Jaden長大，逐漸褪去稚嫩氣息，愈大愈靚女！早前Jaden上載了一段與後父張倫碩跳舞的短片，片中一頭捲髮的她長高了不少，舉手投足都甚有風範！
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Jaden與Cayla過往曾多次獲邀行騷，兩姊妹在T台上完全不怯場，氣場十足，獲網民激讚前途無可限量！而張倫碩對三個女兒都視如己出，非常愛錫她們，近日Christy與老公及兩個囡囡更一起拍攝廣告，畫面非常溫馨！
Christy與老公張倫碩及兩個囡囡一起拍攝廣告，畫面非常溫馨！（影片截圖）
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同場加映：鍾麗緹大女Yasmine遺傳媽媽美好身段 IG洗版式上載泳衣靚相
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