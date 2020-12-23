女人俱樂部｜見證Heidi巔峰顏值　人氣急升即惹身形爭議

由陳慧珊、吳啟華、李若彤及李麗珍領銜主演的2014年TVB劇集《女人俱樂部》（簡稱M Club）近日於翡翠台深宵時段重播，而此劇賣點之一，是有數之不盡的女神坐陣，無論是李若彤、李麗珍、陳慧珊等成熟型美魔女，還有「年輕版」包括陳嘉寶、陳瀅、岑麗香等，而當年最被網民深愛的，其實是Heidi李靜儀@Super Girls。

岑麗香當年憑此劇提名「最佳女配角」。（《女人俱樂部》影片截圖）

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Heidi在《女人俱樂部》中的飾演黃河，是巫小詩（李若彤飾）的女兒，在劇情初期是一名女學生。而劇中描述了不少黃河學生的反叛期心態，與陳嘉寶、陳瀅以及王敏奕等80年代的學生形成對比，再加上劇中有尋母、思想較成熟的岑麗香，黃河更顯「港女」性格。然而，黃河的「港女」未令觀眾討厭，反而因為她的清純形象而大獲好評，當時更一度被網民封為全劇顏值最高的女神，人氣甚至比「M Club 7 姐妹」更高。

睇睇Heidi在《女人俱樂部》中形象：

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Heidi因為《女人俱樂部》黃河一角而人氣急升，網民對她的討論不斷，但儘管有擁有超高顏值，但其身材卻成為網民討論的最大爭議，甚至有改圖去嘲笑她的「平平無奇」。其實Heidi並不太介懷被諷身材太差，其中一次她在IG分享新相，卻被網民留言：「有冇（人）話我知呢個係正面定背面？」之後Heidi竟以超高EQ回覆：「你鐘意既（嘅）都可以話係正面」。而事實上Heidi並非「無睇頭」2016人為《3日2夜》時泳裝示人，性感指數爆燈，當時的觀眾都紛紛讚好！

Heidi不時都會在IG曬美背：

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同場加映：

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