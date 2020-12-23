被判打鬥罪成官指行為討厭需反省　周永恆對裁決感失望未考慮上訴

前藝人周永恆去年12月10日在尖沙咀樂道一間便利店內與另一李姓男子打架，被警方拘捕，被控告一項公眾地方非法打鬥。今日（23/12）於九龍城裁判法院被判罪成，罰款1500元。而李姓男子早前已認罪，被判罰700元。

周永恆認為在沒有接觸到對方身體情況下，被判罪成，對裁決大感失望。（陳順禎攝）

周永恆離開法院後接受《香港01》訪問時，雖然指未有考慮上訴，但對判決感不滿：「個官都講唔到我實質嘅嘢，係佢覺得我有動機，而嚟判我有罪。接觸又冇接觸，對方傷又冇傷，同我認知嘅嘢好大出入，咁我又唔識法律，原來掂唔到人，就會被人因為動機以入罪。就係個官佢覺得我動機係想反攻對方，所以判我有罪，對我嚟講呢個係新嘅認知。」至於為何不選擇請律師抗辯？他解釋：「我係諗住掂都冇掂到對方情況下，相信香港法律係會保護到我，會有公義，但今日證實咗掂唔到佢都可以有罪。」

被判罪後，周永恆直言未有上訴考慮，但已對香港司法制度失去信心。（陳順禎攝）

對於法官叫自己反省，周永恆不表認同。「其實我唔想聽佢講咁多嘢，因為呢個法官已將動機成為佢嘅裁決啦。咁所以以動機去裁決嘅法官佢再講嘅嘢，我已經入唔到腦。咁唯有大家活喺自己嘅空間好好咁生活囉。」

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