土屋太鳳登「最討厭女星」Top10　田中美奈實身材太好大熱奪亞軍

日本知名「八卦」雜誌《週刊文春》定期就會舉行一次「最討厭女星排行榜（嫌いな女ランキング）」，每次都總會成為當地熱話。《週刊女性》日前就公布了最新的厭惡女星名單，由2000名女讀者票選的排行榜新鮮出爐。

「最討厭女星排行榜（嫌いな女ランキング）」20強名單如下：

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澤尻英龍華去年因為吸毒和藏毒而形象大跌，曾一度躋身頭10，但隨時日過去，最新的排行榜中，澤尻已回落至第20位。而一向被視為「熱門」人物的工藤靜香、廣瀨鈴、以及田中美奈實則繼續佔據10大位置，當中田中美奈實正因為太性感而被女性討厭。

而最令人喜出望外的結果，是近日憑話題日劇《今際之國的有栖》大受關注的土屋太鳳由之前的第17位急升至第4位，而罪名則是太過作狀，加上她經常與合作的男星表現熱情，因而被同性嫌惡！不過第榮登榜首的不破遙香被討厭的原因並非身材或外形太過出眾、或是太過「姣」，而是她在綜藝節目的談吐太過不分尊卑，與日本女性的特質太過背道而馳，所以被日本女性視之為眼中釘！

今際之國的有栖︱「水雞」朝比奈彩全場三點式 盤點劇中11位靚女

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同場加映：

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