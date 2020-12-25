今際之國的有栖︱劇集具原作漫畫8成味道　播放後配角更受關注

不少觀眾都期待第二季來臨。（劇照）

日劇《今際之國的有栖》（又名《今際之國的闖關者》）自在Netflix上架後，長期佔居第一位。這劇集是由漫畫改篇成真人電視劇，沒有看過漫畫的觀眾也大讚劇集拍得出色，而是這套漫畫粉絲的的話也大讚拍出漫畫的細節和味道，不過沒有看過漫畫的觀眾們會否知道漫畫與電視劇主要有那裡不同呢？

劇集中男主角有栖良平的設定是高中畢業後不找尋工作，只愛留在家中打電動的廢青，而好友勢川張太已經是一名有固定職業的人，不過在漫畫中二人是準備高中畢業，面對將來非常困惑，更想逃避現實，然後便找尋了已經踏入社會二元苅部大吉三人聚會，期後三人一夜之間便進入了今際之國。劇中無論是人物性格及整體故事都貼近漫畫，相似度有9成，但有一些人設在劇中明顯比漫畫受歡迎和突出，譬如說是由朝比奈彩飾演的水光雞和三吉彩花飾演的安梨鶴奈，播出後完全不輸給女主角由土屋太鳳飾演的宇佐木柚葉。

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