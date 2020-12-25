范瑋琪口罩風波失言事件近一年　寫500字道歉：請求放過我的家人

范瑋琪年初失言風波後，至上周出席韋禮安演唱會首公開露面。（聯合新聞網授權使用）

今年初范瑋琪因不滿台灣禁止口罩出口政策，喺社文網留言大罵，引起公憤被台灣網友圍剿後，形象跌落谷底，神隱多時，至上星期先現身韋禮安台北演唱會，亦係事件爆發後首次面對媒體。相隔幾日後，喺聖誕節佢再次於Facebook寫下近500字懺悔致歉，希望：「請求大家放過我的家人。」

年初有網友發現范瑋琪私人FB賬號發表驚人言論。（網上截圖）

范瑋琪於文中還原當時心情：「快一年了，我還是想把想說的話說出來，我知道很多人依然對我貼上了永遠撕不下來的標籤；確實我當下不知道台灣自己的口罩是不夠用的，我在自己的私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣人民，我比誰都難受......」

范瑋琪形象插水後神隱近一年。（IG圖片／fanfan）

原本范瑋琪已錄好新專輯，但失言事件後將一切工作暫停：「我道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡......要說真的那些網路上的語言沒有傷害我是說謊的騙人的，無論風雨，無論謾罵，無論與論如何傷害我全家人尤其是我什麼都還不懂的孩子，媽媽錯了，媽媽沒有好好保護你們，媽媽自責！希望那些不針對的傷害，能衝著我來罵就好，還有我的父母，請求大家放過我的家人。」

范瑋琪近500字懺悔致歉全文：