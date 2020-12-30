2020回顧｜娛圈官非一籮籮　周星馳楊明上庭最受關注

俗語話「生不入官門」，睇劇睇電影經常有法庭戲份，飾演律師喺庭上振振有詞據理力爭，但現實生活中，2020年有唔少藝人都涉及唔同官司，當中周星馳一案更引起追星熱。

麥長青

有「麥包」之稱的藝人麥長青，聲稱2016年拍刻時被數人追數滋擾，從而失工作機會，因而向他認為指示滋擾事件的女商人追討賠償。(朱棨新攝)

麥長青（麥包）因妻子6年前涉投資炒賣iPhone受騙，結果捲入被追債糾紛，拍電視劇《愛．回家》時，更有大漢到將軍澳電視城向佢追債。麥包指事件令佢失去工作機會，更由男二淪為《Do姐有問題》嘉賓。麥包入稟高等法院要求禁止追債人作滋擾，並向涉嫌滋擾佢嘅人追討損失。據知索償款項達8百萬，而對方亦反向麥包追討款項。至9月28日高等法院頒下判詞，裁定麥包向被告追討賠償敗訴，被告向麥追討款項亦同告失敗，頒令麥長青和被告需支付對方訟費。 （案件編號：HCA254/16）

+ 6 + 6 + 6

盧覓雪李力持

盧覓雪入稟區域法院，控告李力持誹謗。（盧覓雪Facebook圖片）

李力持於今年3月，涉嫌於Facebook上發布盧覓雪的相片兼聲稱對方與外籍男士的性愛片流出，但片段其實已是5年前舊聞，而當年盧覓雪亦已經作出澄清指片中人唔係自己，因此盧覓雪認為李力持發表虛構言論中傷自己。盧覓雪6月入稟區域法院控告李力持誹謗，並要求法庭頒下禁制令及懲罰性賠償等，李力持於7月7日在私人Facebook帳號發聲明向盧覓雪道歉。（案件編號：DCCJ 2941/2020）

楊明

楊明今年8月涉嫌酒後駕駛，在山頂己仙峽道失事撞壆，之後被正式起訢「門窗玻璃透光度不足」、「拒絕提供血液樣本以作化驗」及「不小心駕駛」等罪名。（資料圖片 / 陳永武攝）

楊明在今年8月8日涉嫌酒後駕駛，於港島半山馬己仙峽道失事撞向石壆。其後被正式起訴被控3項罪名，案件已於11月6日及12月11日於東區裁判法院提堂。楊明喺女友莊思明陪同下出席聆訊，面對被控的三項罪名，楊明只認罪兩項，包括「不小心駕駛」以及「門窗玻璃透光度不足」，而對於「拒絕提供血液樣本」不認罪。鑑於案件要再作調查處理，所以將押後明年3月2日開審。 （案件編號：ESCC2365/2020）

+ 4 + 4 + 4

周星馳

周星馳連日來到高院作供惹混亂。（資料圖片）

星爺周星馳被舊愛于文鳳入稟追討投資物業「天比高」，與大埔比華利山豪宅等利潤分紅逾7000萬元投資佣金，二人喺11月時先後現身高等法院出席聆訊。庭上首次公開承認二人曾為戀人關係，于文鳳一方指當年協助星爺投資雖無簽約，但曾有口頭協議從周投資獲利中抽取10%分成，故星爺有責任履行協議，但周星馳一方則指佣金分成屬情侶關係之間饋贈。

于文鳳入稟追討投資物業「天比高」，與大埔比華利山豪宅等利潤分紅逾7000萬元投資佣金。(資料圖片)

周星馳平日甚少公開露面，連續三日親自上庭引來追訪更有粉絲追星，有粉絲手持《西遊·伏妖篇》戲票索得簽名。星爺又不改幽默爆出唔少金句，好似被問覺得高院如何，便笑言︰「舊啲囉，係咪要裝修吓」，又曾經喺26號星爺離開法院發生意外，場面太混亂有記者跌倒受傷。

最終12月23日法官頒下判詞，裁定于文鳳敗訴，于文鳳須向周星馳支付訟費。（案件編號： HCA 1584/12、1243/17）

+ 2 + 2 + 2

周永恆

被告周永恆在妻子陪同下到法庭。(李慧娜攝)

周永恒2019年12月10日凌晨時份，於尖沙咀樂道一間便利店內，與一名李姓男子非法打鬥被拘捕，被票控一項在公眾地方打鬥罪。12月23日於九龍城法院裁決，周永恆早前出庭自辯否認控罪，求情時周永恆哽咽多番高呼︰「我係流血嗰個呀，我掂都無掂過佢」，再激動地形容自己「血已經付上咗」。又稱自己正發展電動車生意，為一家三口的經濟支柱，惟「今年全力在家抗疫」，收入僅餘一成。裁判官拒絕接納其自衞辯解，指當時周永恆被打致倒地後曾握拳衝向對方，裁判官指周永恆當時態度行為惡劣才造成事件，判罰款1,500元。 （案件編號：KCS512982/2020）

鍾舒漫 陳潔玲

Sherman到達西九法院，喺庭上被法官勒令除帽。（葉志明 攝）

鍾舒漫（Sherman）和陳潔玲早前因合作搞防疫生意而發生金錢糾紛，由於Sherman無法取回4萬元本金，透過律師入稟小額錢債審裁處追討款項，案件於12月22日於西九龍裁判法院小額錢債審裁處開審。法官多次詢問會否考慮和解，但鍾舒漫堅持想取回44,286港元本金；陳潔玲則指未能負擔，只能交回貨物，堅持對簿公堂，2人獲安排明年3月15日再度上庭。 （案件編號 : SCTC 31101 / 2020）