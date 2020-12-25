胡杏兒孕期奪《演員請就位2》冠軍獲讚　直言無須放大女演員懷孕

胡杏兒在剛剛完結不久的綜藝《演員請就位2》中表現不俗，前後共出演6個角色，演技備受肯定，一舉斬獲年度最佳演員。今日（25日），她宣布懷有第三胎，令不少網友驚歎她竟是在孕期拿下了總冠軍。

胡杏兒今日同大家宣布陀第三胎喜訊。（微博@胡杏兒）

在拍攝節目期間，由於時間有限，演員需要連續高強度的工作，加之角色情緒的起伏變化大，壓力也不小，難免令網友擔心會不會影響BB，而胡杏兒日前在接受內地媒體訪問時，透露今次並未告知節目組陀B的消息，且在她看來，沒有必要放大女演員懷孕一事，孕期工作也不是堅持，很多職業女性都不會因為懷孕就不上班，大家都是職業女性，只要沒有影響身體，完全可以正常工作。

胡杏兒冠軍實至名歸。（微博@胡杏兒）

其實對於女演員懷孕一事，外界總會有不少質疑聲，除了擔心她們的身體之外，也有人覺得有的女演員藉劇組養胎，從而影響拍攝進度以及質量等。不過胡杏兒表示，自己今次沒有享受任何劇組的特別待遇，希望用自己的表現來證明女演員的專業，她認為女演員也是職業女性，沒有比其他懷孕的女性矜貴，甚至可以比其他職業女性更搏。同時也期盼所有企業、老闆知道，懷孕的女性可以正常工作，女性是很強大的。

胡杏兒為職業女性發聲。（微博@胡杏兒）

其實胡杏兒前兩次都是在工作中懷孕，2017年首次陀B時，她正在拍攝《那年花開月正圓》，當中不乏淋雨、爭執等戲份，遇到同孫儷有拉扯戲份時，她才不得已告知對方，既然已經接拍，就只可以全程投入，拍攝時也不會想到BB。

胡杏兒首次懷孕正在拍攝《那年花開月正圓》。（劇照）

回憶當初選擇參加節目時，胡杏兒坦言也曾有過害怕，萬一同其他演員鬥戲時一時沒有發揮好，即使這並不能證明自己不是好演員，但在結果上確實是輸了，所以會思考這樣的競技是否有必要。最終，胡杏兒還是決定參與，一來可以嘗試平時沒有機會演到的角色，二來可以讓一些導演、製作人重新看到自己、認識自己。據悉，她還計劃邀請圈中好友鄭嘉穎參加第三季。

胡杏兒的一番說話讓網友紛紛給予力讚：「TVB演員的職業素養真的沒得說」、「這就是TVB的演員，不是矯情的明星」、「職業女性的典範」等。