智族GQ年度人物| Angelababy驚艷紅地氈　胡杏兒英氣朱茵風韻猶存

每到年尾，娛樂圈都有不少盛事，最近時尚雜誌也頻頻舉辦活動，早兩日剛剛有「COSMO時尚盛典」，昨晚（4日）又迎來《GQ》中國版主辦的「智族GQ MOTY年度人物」，女星們三天兩頭就要在紅地氈上「爭鬥」一番，為網友們帶來一場視覺盛宴。

久未在紅地氈出現的Angelababy（楊穎）今次終於蒲頭，她身穿Elie Saab 2020秋冬高定禮服，珠片刺繡散落裙擺，如銀河流星，仙氣十足，驚艷眾人。

Baby早幾次時尚活動都未有出席。（微博@智族GQ）

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次次紅地氈都會引起熱話的還有倪妮，當晚她以GEORGES HOBEIKA 2020秋冬高定系列的一襲黑色Strapless tea-length禮服亮相，上身的立體剪裁與誇張的蝴蝶結highlight整個造型，增強設計感，性感又優雅。

倪妮每次亮相紅地氈幾乎都不會出錯。（微博@倪妮工作室）

造型比較飄忽的歐陽娜娜身穿Amiri 2020秋冬系列的橄欖綠抽繩吊帶裙，比起她早兩日在「COSMO時尚盛典」所穿的GIVENCHY要年輕很多。

歐陽娜娜今次的造型都OK。（微博@智族GQ）

胡杏兒因參加綜藝節目《演員請就位2》而廣受好評，當晚亦獲邀出席活動，她以Versace 2020秋冬成衣系列的一套西裝亮相，配上all back髮型，乾淨利落，霸氣十足。

杏兒的紅地氈不錯。（微博@胡杏兒工作微博）

令人驚喜的是，當晚的紅地氈上見到了久違的「紫霞仙子」朱茵，她身穿黑色高開衩禮裙，膊頭採用墊肩設計，以超長流蘇加以裝飾，風情萬種又嬌媚，年近半百也毫不輸蝕。

似乎很久無在紅地氈上見到朱茵。（微博@智族GQ）

然而，楊冪今次的造型比起上次差了很多，李沁雖然好過上次，但依然不夠突出，還有今年大獲好評的演員譚鬆韻也表現平平：