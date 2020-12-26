雙祥見｜張衛健自爆曾面臨破產　幸劉德華賞識兼有義氣幫手供樓

張衛健早前因不善投資而差啲破產。(影片截圖)

由阮兆祥同黎耀祥主持嘅《雙祥見》，喺最新一集請嚟張衛健及麥長青任嘉賓。節目中，四人大玩是非題，其中張衛健抽中的問題是「江華同劉德華同時跌落海時，我會救劉德華。」他表示會先救劉德華，原因係對方曾經救過自己，並謂：「呢個無辦法，師傅當然要救，但如果講真實情況，喺戲中我救過師傅好多次，但私下佢係未打救過我，但劉生又真係打救過我。」

幸好有劉德華出手。(影片截圖)

張衛健表示當年面臨破產危機，突然有一部電影作品上映並且獲得成功。「嗰時華仔話簽我，我話『好喎，但我就破產，你可唔可以幫我供住樓』，佢話無問題，預資了一些錢比我，過咗嗰關，如果唔係破產收場。」

張衛健在節目中大爆與BIG 4的趣事，當中包括梁漢文新屋入伙就被他們玩到爆玻璃門。

其實張衛健早前因《西遊記》而賺了不少錢，不善投資嘅佢跟風買樓，但從不做資料搜集或留意金融消息，甚至連買樓都唔會親身去睇樓，住部都只係靠經紀的意見，結果遇上九七金融風暴時，投資全線崩潰，無力交銀行貸款，身在內地工作嘅佢接獲家人通知，將面臨被收樓以及破產。幸好劇集《少年英雄方世玉》的播出，在內地、香港都大受歡迎，而獲劉德華的賞識，除咗即時簽支票之外，並同張衛健講「學到的要教人，賺到的要給人」，呢份恩情令佢畢生難忘。

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