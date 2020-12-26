蔡思貝陳瀅六人組閨密團「SÏXTERS」　慶幸陪對方行過高山低谷

趁住聖誕節蔡思貝、陳瀅、賴慰玲、陳嘉寶、Cheronna（吳嘉熙）同何雁詩宣佈「SÏXTERS」誕生啦﹗（IG：@laiwinki）

娛樂圈好多人覺得好複雜，明爭暗鬥個個係競爭對手，但其實都有唔少真心好友。蔡思貝、陳瀅、賴慰玲、陳嘉寶、Cheronna（吳嘉熙）同何雁詩相識多年，感情要好，之前齊齊做何雁詩婚禮姐妹團，呢日佢地正式宣佈組成女團：「SÏXTERS」

「SÏXTERS」幾位成員之前齊齊為何雁詩做姐妹。（IG：@anjaylia）

佢哋分別喺IG貼出一組冬日聖誕造型照，陳嘉寶留言分享：「大家好！我哋係: SÏXTERS ! 祝大家Merry Christmas ! 」(女團登台tone)好多人話喺呢一行識到真心朋友唔容易，就算識到，最難其實係維繫。感恩我哋其實分別都識咗好多年，依然可以維繫到呢一份感情。雖然天父爸爸造我哋真係好唔一樣，不論性格特質同人生經歷都好唔同，但慶幸我哋依然可以一齊陪對方行過高山低谷...…大家係好想大家好，好想大家一齊幸福，甚至乎完全唔理自己利益，只係一心想幫對方行得更好更遠...…我愛你、陪你、撐你，唔係因為你做咗啲咩，而係因為你就係你。We just love the way who each other are.今個聖誕祝大家都能夠揾到可以一齊撐住、一齊行、一齊進步同幸福嘅好伴侶。#係Ï，唔係I #能唱能跳又能演 #睇行打得又煮得 #加埋一齊呀我講緊」