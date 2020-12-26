《東張西望》Patrick Sir林溥來報喜　太太關宛珊陀仔：辛苦你喇

2020年進入最後一星期，娛樂圈接連有喜訊傳出，繼胡杏兒及余香凝宣布懷孕後，呢日輪到Patrick sir林溥來報喜﹗佢太太關宛珊已經懷孕5個月，仲要一索得男：「由我哋拍拖開始就已經存在第三者…而家仲多咗個第四者﹗」

Patrick Sir與關宛珊2016年於關島註冊結婚，但一直到2017年先公開。（FB@關宛珊）

關宛珊與Patrick Sir分別喺IG貼出數張孕照，見到佢地抱住愛犬一齊合照，又有露出孕肚，新手媽媽流露出幸福表情，Patrick sir仲脫去上衣裸上身陪太太合照。Patrick sir話：「呢個天使化身係我老婆Kimmy呀！見到佢個肚多咗啲嘢？嗰個係上天送俾我哋嘅聖誕禮物嚟㗎，份禮物我哋5個月前已經收到，仲睇住佢越嚟越大，而老婆面上嘅笑容就越嚟越甜。老婆，雖然每次問你你都話唔辛苦，但係我都要再講多次：辛苦你喇！嚟緊你要對住我同Don Don加BB呢個超級男團，你一定要有更多嘅耐性，但係我保證我哋必定努力為你奉上幸福、快樂！」

Patrick sir林溥來表示太太關宛珊已經懷孕5個月。（IG：@patrick_sir_on_air）

至於關宛珊亦表示：「由我哋拍拖開始就已經存在第三者…而家仲多咗個第四者~ 呢個第四者好乖…喺我哋搬好屋Settle好…喺我完成N3日文呢個目標嘅當日…先俾我哋知道肚裡面住咗個小居民~ 我哋繼續去邊都帶埋呢兩個電燈膽…一家四口開開心心」