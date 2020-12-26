迪麗熱巴黃景瑜緋聞連傳幾日無回應　女方粉絲鬧爆：蠢女人沒救了

迪麗熱巴與黃景瑜去年合作劇集《幸福，觸手可及》一度傳出緋聞，當時雙方都未有回應，只是粉絲否認，加之可能是宣傳劇集的手段，因此並未掀起太大波瀾。

早在劇集拍攝時，兩人就曾傳出緋聞。（微博@電視劇幸福觸手可及）

然而，日前網傳黃景瑜的保姆車出現在迪麗熱巴與楊洋合作的《你是我的榮耀》劇組，其後同一輛車又出現在黃景瑜的《英雄歲月之王牌部隊》劇組，疑似兩人當中有人探對方班。

消息很快在網絡沸騰，熱巴粉絲更湧入其微博工作室，要求官方出聲明澄清，但熱巴工作室事後發出的兩條微博都是工作內容以及廣告，而黃景瑜方也沒有任何回應，令網友不禁懷疑這個傳聞是不是真的。

工作室宣傳熱巴為雜誌拍攝的封面。（微博@BOBOSNAP）

當初在拍攝《幸福，觸手可及》時，曾經有娛評人指熱巴同黃景瑜因為「番位」問題關係很差，黃景瑜粉絲甚至去向劇組施壓，要自家偶像做一番等。除此之外，由於男方近年來一直被前妻控訴，家暴、劈腿等負評，口碑麻麻，因此熱巴粉絲非常反對兩人交往，害怕其受到傷害，而並不是反對熱巴拍拖。

黃景瑜一直有家暴爭議。（微博@黃景瑜工作室）

不過，短短幾日時間，網上隨即爆料出不少疑似兩人拍拖的蛛絲馬跡，加之當事人遲遲不回應，令不少熱巴的粉絲脫粉，甚至長篇大論「鬧」熱巴，當中包括一些難聽的說話，「蠢女人沒救了」、「她的缺點其實很明顯，喜歡給臉色，不喜歡被人拍照」、「以前漂亮還自卑，今年沒以前好看了還自信了」等。

熱巴粉絲非常不滿。（網絡圖片）