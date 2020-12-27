Sweet Home｜李是英狂操肌體脂只有8%　高允貞靠整容成氣質美女

改編自webtoons漫畫的韓劇《Sweet Home》上架不足兩星期，一直穩佔各國Netflix點播排行榜，成為2020年度壓軸人氣劇。雖然劇集有強大的製作團隊，但劇情過於拖泥帶水，似乎稍為過譽，只能靠最尾三集緊湊的高潮挽回分數。由於要大怪物，劇中角色形象都污糟邋遢，但原來以下4位女演員在現實中各具氣質，身材樣貌兼備，絕對不能走漏眼！

1. 李是英

38歲的李是英在劇中飾演前特種部隊出身的消防員，在劇中有只穿上運動內衣與怪物搏鬥的性感場面，更大騷超強「聖誕樹背肌」。她在2010年因拍劇而接觸兼愛上拳擊，後來參加了不少拳擊比賽，更在國家隊女子48公斤級選拔賽中獲得冠軍，成功入選國家隊。李是英曾透露自己每天都會跑5公里、體能訓練及兩小時拳擊特訓，在拍攝《Sweet Home》時體脂只有8%！除了靠拳擊鍛鍊好身材，熱愛運動的李是英更非常喜歡行山，還開設YouTube頻道紀錄行山的點滴。

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2. 高敏詩

曾參演《喜歡的話請響鈴》的高敏詩在《Sweet Home》飾演領袖李恩赫的妹妹李恩宥，說話雖毒舌，但心地善良。在首集已有高敏詩在天台穿着校服跳芭蕾舞的場面，吸引了大批粉絲。原來高敏詩私底下是瑜珈高手，亦經常在IG上載拱橋、一字馬等高難度動作，同時靠跳芭蕾舞鍛鍊苗條身材。

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3. 朴珪瑛

27歲的朴珪瑛出道4年間已經演過不少人氣韓劇，包括《羅曼史是別冊附錄》、《雖然是精神病但沒關係》。今次在《Sweet Home》飾演性格率直強悍的Bass手，更首次挑戰動作場面跟怪物搏鬥。朴珪瑛戲外擁有超強文藝氣息，一頭清爽的短髮令她氣質暴升。她曾在訪問中透露自己對身體線條要求極高，私下經常鍛鍊普拉提（Pilates）和練習芭蕾舞來鍛鍊柔韌度。

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4. 高允貞

擁有韓國最美整容人版之稱的高允貞，於去年播出的《會讀心術的那小子》後人氣急升。高允貞五官精緻，又圓又大的眼睛非常有神，挺拔的鼻子令人羨慕，出道短時間已經成為各大品牌的寵兒，更吸納了大批粉絲。可惜，有網民發現原來她的美貌是靠整容得來，堪稱韓國整容界最成功個案之一。

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