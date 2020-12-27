【流金歲月】劉詩詩演出亦舒經典作品　倪妮挑戰鍾楚紅角色有難度

內地劇《流金歲月》由劉詩詩和倪妮主演，男主角是董子健，改編自亦舒的同名小說，講述一對閨蜜由中學至出來工作，愛情及人生的經歷。該作品早於1988年已拍成電影，由張曼玉和鍾楚紅主演，珠玉在前，劉詩詩、倪妮難免被比較，由於電視劇版本較多篇幅，所以陳道明和倪妮的一段忘年戀大大加重了戲份，至於是否合襯就留待播出後觀眾自己品評。

劉詩詩和倪妮翻拍《流金歲月》，向經典挑戰。（劇照）

故事中兩位性格截然不同的女生，一位是千金小姐蔣南孫(劉詩詩飾)，性格懦弱，心地善良，另一個是家境清貧，卻熱情奔放的朱鎖鎖(倪妮飾)，二人中學時代已結成好友，但她們未來的命運卻有著翻天覆地變化，朱鎖鎖利用自己萬人迷的本錢，飛上枝頭變鳳凰，生活愈來愈富貴，而蔣南孫大學畢業後，家人炒燶樓破產，她要由低做起，成為職場新鮮人，雖然如此，未改二人多年友情，在事業、愛情上跌跌碰碰，互相扶持，至於結局會否跟足原著，就要慢慢追看。

張曼玉和鍾楚紅當年靚到爆燈，百分百是港人集體回憶。（網上圖片）

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由於有過1988年的電影版，還要由昔日兩大美女張曼玉、鍾楚紅主演，說真的劉詩詩和倪妮也有很大壓力，尤其是很多人喜愛的角色朱鎖鎖，風情萬種，甚有野心，內心卻又保持善良真我，確是相當難以演繹。另外，劇中會多了很多篇幅去講朱鎖鎖跟葉謹言(陳道明飾)，這段忘年戀切合內地社會，女士愛上事業成功中年男士的氛圍，跟原著小說中朱鎖鎖向李老闆報恩的情節不同，未看過電影和小說的觀眾，可能會較易接受。

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