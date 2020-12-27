全民造星III｜Ben係萬梓良世侄？　ANSONBEAN自行搭的士返九肚山

《全民造星III》總決賽於周六（26日）在九展Star Hall舉行，經過三輪比賽後，最終由Ben（趙祥誠）奪得冠軍，陳葦璇奪得亞軍、ANSONBEAN（陳毅燊）奪得季軍。

《全民造星III》由Ben（趙祥誠／中）奪得冠軍，陳葦璇（石）奪得亞軍、ANSONBEAN（陳毅燊／左）奪得季軍。（葉志明攝）

重溫當晚阿Ben得獎嘅感動時刻：

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《全民造星III》三甲新鮮出爐，隨即成為傳媒的焦點所在！冠軍Ben和季軍ANSONBEAN在得獎後不足24小時就被傳媒起底！據指，冠軍Ben家中原來還有4兄弟妹姊，由從商的母親獨力撫養成大，而且家境富裕，居住在獨立屋並有司機接送，其母親與萬梓良更是世交以兄妹相稱！而Ben的姐姐Elaine（趙綺婷）亦來頭不少，有香港城巿畫家之稱，以香港建築物為題材，曾於2016年舉辦過個人畫展，去年更曾參選過《香港小姐》，然而最後並無入圍。

雖然Ben是一名隱藏富二代，但他亦非常努力地靠一技之長開班教跳舞賺零用錢自食其力，而且Ben的的媽媽亦非常尊重子女發展個人興趣，家庭背景無疑是Ben成功奪冠的重要因素。

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而另一方面，ANSONBEAN亦被發現其母親林佩佩是三間蹈學校的創辦人，而且是李珊珊和歐陽妙芝的港姐提名人，與圈中人有密切關係，據報道指，ANSONBEAN在比賽過後自行上的士返回九肚山豪宅。