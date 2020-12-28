全民造星 | 關嘉敏入行4年最難忘捱窮　曾收過8毫子糧單自信全失

ViuTV的《全民造星III》於周六（26/12）圓滿結束，冠、亞、季軍得主分別為Ben（趙祥誠）、陳葦璇及ANSONBEAN。人氣同樣大熱、止步於20強的女子組合Bingo成員Carman（關嘉敏）近日憑出色表現知名度勁升，疫情下工作量大增，自爆近月狂賺數十萬。她接受傳媒訪問時坦言，自己為追夢曾經歷過3年「低過最低工資」的日子。

關嘉敏已經入行4年。（IG@carcar.carman）

4年前的Carman仍是零知名度，她坦言最難忘的是要捱窮，又自爆初出道時曾收過8毫子糧單。她憶述，當年公司指扣除佣金、租車費、化妝、整頭錢，再加上5個成員平分下，就只剩下8毫子。大受打擊的Carman回家後躲在房裡哭了一整天，她直言當時「自信心跌至負數。」最終媽媽發現8毫子糧單後亦「傷心埋一份」，爸爸卻苦中作樂，稱再多兩毫子就湊夠一蚊。

關嘉敏是首位踏上《全民造星》舞台的女參賽者。（資料圖片）

雖然要捱窮，但Carman沒有因此放棄追夢，又指與公司簽了8年約，放棄要賠錢，所以無路可退。但好在她儲了6位數私己錢入行，但見到戶口最後只剩下3位數都大感可怕。幸好去年唱片公司出現高層變動，高層Tommy鼓勵她參加《全民造星III》。憑節目人氣急升的她近日終脫貧成功，指要以買樓做目標，為父母及安樂窩，工作時全裸上陣都不介意，因為「再過幾年就冇本錢。」

女子跳唱組合Bingo成員Carman（關嘉敏）（IG／＠carcar.carman）

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