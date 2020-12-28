蔡思貝MV拆解癲姐是生是死 　為《踩過界II》作圓滿結尾

思貝難得開金口唱歌，唱邱振哲的《太陽》。（YouTube）

《踩過界II》經已大結局，一眾觀眾對劇中蔡思貝飾演的癲姐非常不捨，因為結局癲姐陷入昏迷，並沒有透露最終會否醒來，不少人認為這是為第三輯埋下伏線。近日思貝為了對癲姐作一個告別，特別cover邱振哲的《太陽》這首歌曲，同時拍攝了MV，這MV主要拍攝的地方是在大澳，最後拍攝去了有電車的地方作結尾，思貝接受《香港01》訪問解釋：「MV裡面所有我去大澳拍攝地方都係《踩過界II》去過嘅地方，啲網友好醒，合成好似同一條片裡面出現咁。然後電車個位係盲俠同佢所有女去過拍拖嘅地方，第一集就同李佳芯，第二集就張曦雯，但偏偏就冇同過癲姐去，所以MV裡面癲姐想坐電話去搵盲俠。」

結局個集唔少人想癲姐快啲醒！（《踩過界II》截圖）

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而MV每個環節都是與《踩過界II》有莫大關係，思貝續說：「一開頭我搵手指摸我塊面，點解我會咁做呢？《踩過界I》個時候盲俠負責睇人都係用手摸，但佢從來都冇摸過我塊面，《踩過界II》咁癲姐變靚咗之後佢終於肯去摸，但佢話癲姐冇變過，係佢心目中永遠都同張曼玉一樣，所以呢個MV係講癲姐懷緬過去。」

不少網友和藝人朋友看完MV再聽完思貝唱到都大讚唱功了得，王君馨留言說：「頭10秒已經令到我深深愛上你」，紛紛留言希望思貝能再多一點點在歌唱事業發展，她說：「唱歌從來都不是我的強項，只是想為踩過界2大結局做一個圓滿嘅結尾，因為癲姐對我來講特別有意義，所以這個MV，好像是一個好的總結。」另外作為觀眾當然想知道結局到底思貝是生還是死，思貝說有一個彩蛋，笑言結局是一個開放式結局：「冇講我死唔死，寓意人生係有希望，只要努力奮鬥，我自己咁覺得，同埋我覺得可以畀觀眾有一個幻想空間。」最後蔡思貝，特別感謝張子丰操刀拍攝，她表示跟張子丰一起創作，是一次難忘的經驗。

靚仔張子丰為蔡思貝ＭＶ擔任導演。（IG：chzfung）

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