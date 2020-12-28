丫頭詹子晴為令手指變纖幼險截肢：手都會沒有知覺然後都發青

丫頭詹子晴出道以來都有點嬰兒肥。（IG@ava112411）

減肥扮靚係女士們終生事業，為咗靚唔少人大膽嘗試偏方，不過一不小心好易出事﹗今年5月榮升人妻，黑澀會出身嘅丫頭詹子晴，出道以來一直都有點嬰兒肥，為咗變瘦佢上網自學減肥法，差啲要截肢﹗

丫頭今年5月已成人妻。（IG@ava112411）

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丫頭擔任台灣節目《11點熱吵店》嘉賓，分享減肥扮靚經歷，佢提到自己因為遺傳，抬頭紋好嚴重，廿幾歲已經好顯老，所以去打肉毒桿菌針：「心想被拯救了，但第2天開始就開始被大家笑，有個閃電額頭，因為可能（藥物）還未散開，睜開眼時皮應該往上但沒動，變成紋路像閃電一樣。」

丫頭分享曾經為令手指變纖幼嘅偏方。（影片截圖）

細個覺得自己手指好肥，上網見到好多日本女星用「保鮮膜減肥法」：「她們把腿包起流汗可以變瘦，那時我就異常天開，因為手指是胖的，很想要那種手指看起來很瘦的，所以那時候我每天睡覺之前我就會包保鮮膜，把十隻都包住，早上起來的時候，我十隻手指都是青色的。真的很危險，血液不循環就要斷指了，後來我發現真的很不舒服，每天早上起來拿掉時，我的手都會沒有知覺然後都發青，後來會更腫。」血液循環唔好真係相當危險，分分鐘要截肢，大家千其唔好亂學﹗

點擊睇丫頭分享「保鮮膜減肥法」：