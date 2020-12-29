吳雨霏貼Cookies舊合照　有望與反目姊妹破冰？

歌手吳雨霏（Kary）雖然近年幾近全面停工專注家庭生活，不過她亦不時在網上分享與老公和孩子的溫馨點滴，近日更在社交平台上與粉絲互動，讓粉絲提出想她貼出甚麼照片，包括「騎呢童年照」、「與老公的青年時期合照」以及「最不堪入目的造型等」，Kary亦有求必應，當中更透過照片表達了對亡友盧凱彤的思念。

Kary育有一子一女相當幸福，目前將重心放在家庭上。（吳雨霏IG）

Kary貼自己的童年照，其實非但不騎呢而且相當可愛，相中的她穿上白色西裝褸配格仔長褲，單手插袋，另一隻手扶牆，擺出丁字腳，甫士老積又搞笑，相信不少人在小時候也曾擺過同款甫士影相！另外她亦貼出一張與老公在16歲左右時的合照，其實二人外貌變化不大，跟當年幾乎一模一樣！

近年有指Kary與Miki反面，有傳因為Miki曾向傳媒爆料Kary流產，自此餅女聚會都不見二人同場，Kary今次亦有貼出Cookies的舊合照，當中包括Miki，不知Kary是否開始釋懷，與Miki在新一年來臨之前破冰？

當中粉絲亦要求她貼出一張叱咤頒獎禮的照片，Kary選了一張與組合at17的合照，她在相中親吻盧凱彤，並寫道：「I miss you」，表達對亡友的思念之情，令人感觸。

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