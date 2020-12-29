陳冠希連曬多隻近百萬名錶被指花式炫富　超奢華行李箱裝囡囡玩具

陳冠希 (Edison) 早前於社交網大曬寶貝女兒的照片，他囡囡的手臂上綁著一隻腕錶，有眼利的內地網民就發現了該隻腕錶是價值73萬元人民幣（約港幣87萬）的愛彼錶皇家橡樹系列名錶，被網民質疑他炫富。而他最近又post了一張他穿上自家品牌與運動品牌crossover的最新波鞋Clot x Air Jordan 14 Low「兵馬俑」，預告明年最新產品。不過網民的焦點卻落在他手上的腕錶之上，Edison所戴着的腕錶同樣是愛彼錶的皇家橡樹系列，公價是76萬人民幣（約90萬港幣），而且更是要預約申請才有資格買，真是有錢也未必買得到，再次被指是在花式炫富。

陳冠希一家三口。(陳冠希ig)

另外，Edison之前就曾post過一個拍賣價高達100萬元港幣的名牌Louis Vuitton x Supreme限量版行李箱箱，而這個箱子竟是用來放在家中給他女兒裝玩具用的，令網民紛紛大表驚嘆不已，認為在普通中眼中的富貴奢華生活，對於明星來說也不過是日常生活罷了。雖然Edison近年基本上已經淡出了娛樂圈，沒有什麽影視作品，但他創辦的clot和juice兩個潮牌已成了潮流時尚的指標，並為他帶來相當可觀的收入。

Edison生活富裕。(陳冠希ig)

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