Cookies九名成員邊個Keep得最好？　有位做咗媽媽素顏樣依然贏晒

吳雨霏（Kary）日前在IG玩舊相重溫，分享多張寶貴珍藏，包括有Cookies年代的照片，不禁令人回想起當年Cookies「九餅」時的青春回憶。最初期的Cookies於2002年成立，是一隊由九人女子組合，曾被譽為港版Morning娘，一首《心急人上》唱到街知巷聞，氣勢強勁。但後來組合縮減至四人，坊間稱為Mini Cookies或四餅，但依然受樂迷喜愛，至2005年成員宣布各自發展。

Cookies九位成員︰（上排左起）吳雨霏（Kary）、區文詩（Angela）、楊愛瑾（Miki）、傅穎（Theresa）、鄧麗欣（Stephy）、馬思恆（Helena） （下排左起）蒲茜兒（Serena）、陳素瑩（Gloria）、何綺玲（Elaine）（網上圖片）

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另外，組合成員不時傳出不和傳聞，例如近年有指Kary與楊愛瑾（Miki）反面，有傳因為Miki曾向傳媒爆料Kary流產，自此餅女聚會都不見二人同場，但Kary今次亦有貼出她們的舊合照。而鄧麗欣（Stephy）和傅穎（Theresa）的不和傳聞更傳足十幾年，近年二人互相關注對方IG，關係看似破冰。不知道其他成員又近況如何呢？立即帶大家看看Cookies九位成員變成點！

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