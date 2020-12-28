羅家英重談「達聞西」一角　初次同周星馳合作有不滿︰搞乜嘢啊？

曾擔任亞視擔任副總裁、現已轉職為亞洲心動娛樂（AMM）香港區副總裁的林文龍，早前與電玩達人林慧韡（達哥）拍攝網台麻將節目《今晚有牌打》，早前節目直播請到楊玉梅和羅家英一齊打牌，中途聊天時，家英哥大爆當年跟周星馳合作的趣事。

楊玉梅和羅家英跟兩位主持邊打牌邊聊天。（Instagram@lammanlung）

家英哥在90年代參與周星馳電影系列演出廣為人熟悉，經典作品有《國產凌凌漆》中的「達聞西」一角、和周星馳的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》和《西遊記大結局之仙履奇緣》演的「唐僧」，令人非常深刻。由於家英哥這次打牌贏到的錢會捐去東華三院，他唱出唐僧的經典歌《Only You》叫大家捐款。達哥問到家英哥如何看「達聞西」一角，他說︰「最初第一次同周星馳、李力持合作，兩個個名好大啦，巴閉啦，真係巴閉㗎嗰時。我哋呢啲𡃁仔去到，縮埋一二角㗎啫，去到元朗拍，10點鐘到，一路坐到5點鐘先拍到我。劇本畀我，我諗住科學家梗係着件西裝，都型型哋啊。唔係！着件笠衫、短褲、拖鞋，咁我係一萬個唔係幾『likey』。（達哥︰唔係咁想做嘅開頭？）唔係唔想做，係（心諗）『搞乜嘢啊？』科學家應該型啲。」

楊玉梅大爆見過家英哥跟太太汪明荃（阿姐）講電話時講「太后吉祥」，好尊重對方，而家英哥也直認自己鵪鶉：「阿姐講嘢我唔敢出聲，唔敢駁嘴呀，但我講任何嘢佢都會反對，佢用佢角度去分析，你講嘅嘢係錯！」（Facebook影片截圖@AMM 亞洲心動娛樂 Hong Kong）

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不過，家英哥還是照做了，他表示︰「算啦算啦，啱啱出嚟做，啱啱踏入電影行業，（拍咗）4、5套戲之內㗎啫，好新，新人嚟，咁咪照做囉！」當時要講一句「力拔山兮氣蓋世」，但怎樣出場，用什麼腔調講，就是家英哥自己發揮，於是他用粵劇台步出場，提着兩袋菜行出來。家英哥即場示範當時的語氣講道︰「『力拔山兮氣蓋世』，（心諗）你仲唔死周星馳？睇你點答我！佢又厲害喎，佢又︰『時不利兮騅不逝』，佢又用咗我嘅語調去講喎，因為大家冇排過㗎嘛。（達哥︰冇預先傾過嘅？）冇㗎，即嚟㗎。厲害！你點嚟我點答，呢啲咪高手囉！」出到來的效果都得到觀眾喜愛。而有關《西遊記》系列的唐僧，楊玉梅爆家英哥後來曾拒絕再演唐三藏，家英哥解釋：「因為老咗，我演唐三藏時已經50歲，再演就60歲，唔睇得，因為唐僧好靚仔，內地大把靚仔，我亦未必做得返，所以唔做喇！」

家英哥大讚周星馳是高手。（資料圖片）

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至於楊玉梅都曾跟周星馳合作，當時她還未正式入行，是特約演員。劇情講到她只是路人，周星馳捉住她認做舊女友，她說：「星爺好突發性，導演冇同我講，點知突然間咀我，錫完之後我好突然，因為劇情本身冇，導演冇講，佢自己加戲，事前都冇通知我。」

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