珍妮花安妮絲頓IG上載吊飾照被鬧腦殘　網民怒轟：疫情值得慶賀？

現年51歲的珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）自去年開設Instagram後，令粉絲興奮不已，一舉一動都成為網民和粉絲的焦點。可惜日前珍妮花在限時動態上載了以疫情為主題的聖誕吊飾後惹怒網民，更鬧爆她腦殘。

珍妮花在IG上載刻着「我們的首個全球大流行2020」的聖誕吊飾被網民腦爆。（IG圖片/@jenniferaniston）

珍妮花在IG上載了木製聖誕吊飾照片，吊飾上刻着「我們的首個全球大流行2020」（Our first pandemic 2020），有大批網民立即在討論區鬧爆珍妮花腦殘。有人指她的行為非常愚蠢，更留言怒轟：「你為我們的首個大流行歡呼嗎？已經有幾百萬人死了，你竟然用這個吊飾？」、「珍妮花安妮絲頓好似慶祝緊BB出世咁」、「這個疫情令很多人失業和失去家人，在艱難的時候搞笑當然沒有問題，但看少疫情的嚴重性絕對不能接受！FXXK YOU！」

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雖然有大批網民鬧爆珍妮花，但有粉絲就為偶像護航，指珍妮花曾公開向受疫情影響的人士表示慰問，更呼籲大家要多多幫忙中小型企業，並勸民眾出外戴口罩，所以不能因單一事件而否定她。

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