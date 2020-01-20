畢彼特與珍妮花「再婚」後齊現身頒獎禮　被拍得在後台甜蜜互動！

影視盛事《第26屆演員工會獎》（26th Annual Screen Actors Guild Awards）於香港時間早上，在美國洛杉磯神殿大會堂（Shrine Auditorium）舉行。男神畢彼特（Brad Pitt）繼早前在《第77屆金球獎》，跟前妻珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）破天荒同場後，兩人今日再於頒獎典禮上齊齊奪獎，畢彼特更被拍得捉實珍妮花隻手！

其實男神畢彼特與前妻珍妮花早前在金球獎上同場出現，畢彼特奪獎時大會鏡頭亦特別拍着珍妮花的表情，被網民及粉絲看好復合有望。日前相繼有英國及澳洲雜誌報道兩人已經復合，並於墨西哥「復婚」，而珍妮花在殿堂級樂隊U2歌聲下，更感動落淚，消息一出隨即驚動整個演藝圈，更成為網民熱烈討論的話題。雖然報道講到似層層，但有關方面已經否認兩人再婚，在金球獎後，彼此並未再次交往，亦沒有浪漫的火花。

點擊下圖看兩人在頒獎禮上的甜蜜互動！

不過在美國演員工會獎上，當畢彼特憑《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）再度奪得最佳男配角，在台上感謝戲中一眾演員時，珍妮花都有拍手笑。而珍妮花亦憑Apple TV+重頭劇《晨早直播室》（The Morning Show）奪最佳劇情組女主角，穿上白色性感貼身連身裙的珍妮花就疑似真胸上陣。其後兩人更被傳媒拍得在後台互相祝賀，期間畢彼特更捉住珍妮花的手，而珍妮花就顯得非常怕羞，兩人更咬耳仔兼擁抱！

兩人在2000年結婚，可惜婚姻只維持了5年。（Getty Images）

另外，有外國傳媒指畢彼特特別安排了珍妮花跟他與剛離婚的安祖蓮娜（Angelina Jolie）所生的三名子女Shiloh、Vivienne及Knox見面，珍妮花本來為此而感到緊張，不過因為孩子們聽過不少關於她的事，更非常期待能見到她本人，令孩子都很喜歡她。有指Shiloh跟珍妮花表示：「爸爸跟你一起的時候，看起來很快樂！」讓無意間聽到這句的畢彼特感動落淚，更認為終於能夠跟珍妮花像一個家庭，不過這個舉動卻惹怒了安祖蓮娜。