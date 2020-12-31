驅魔麵館｜憑咩創收視冠軍？冇一線演員都贏《Sweet Home》九條街

2020年即將過去，繼Netflix推出年度壓軸韓劇《Sweet Home》後，再有熱血爆棚的《驅魔麵館》。雖然沒有華麗的演員陣容，但憑劇情和演技獲得超高評價，更撼贏《Voice 2》收視紀錄，創下OCN電視台的收視冠軍。究竟同樣改編自漫畫的《驅魔麵館》，如何超越《Sweet Home》？

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改編自漫畫《驚奇的傳聞》的《驅魔麵館》，由劉俊相、金世正、趙炳圭、廉惠蘭主演。劇情主要講述驅魔獵人組織「Counter」以麵店「姐姐的麵館」作偽裝，專門收服來到人間追求永生的惡鬼。男主角蘇炆（趙炳圭飾）是一位跛腳高中生，突然有天意外獲得捉惡鬼的能力，繼而加入了組織成為驅魔人，更在捉鬼的過程中揭開父母當年的死亡真相。

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男主角蘇炆由趙炳圭飾演。（劇照）

以驅魔為主題的韓劇一向深受劇迷歡迎，不過加入友情、親情及輕鬆搞笑元素的相信不多。《驅魔麵館》能夠跑出，是因為劇情所描寫的驅魔獵人組織的成員各有「超能力」，感覺就像《復仇者聯盟》中的超級英雄一起對付惡鬼一樣，非常熱血。都哈娜（金世正飾）擁有敏銳的聽覺，更能感應到惡鬼的存在。賈模度（劉俊相飾）有着隊中超強怪力，廉惠蘭飾演的秋梅玉就擁有治療能力，而主角蘇炆就驚人的彈跳力和速度。

其實《驅魔麵館》開播時收視只屬一般，但開播數集後收視卻急起直追。雖然演員陣容不是一線的韓星，但每位演員都是演技派。劇組選角得宜讓劇集顯得格外討好，四位不同年齡和性格的「驅魔人」起了化學作用，加上到位不過於誇張的打鬥場面，落力的演出和演技令劇迷看得過癮。

跟《Sweet Home》相比，《驅魔麵館》的主角蘇炆（趙炳圭飾）跟前者主角車賢秀（宋江飾）都失去家人，在學校亦經常被欺凌，在得到神奇力量時都勇於站出來拯救同伴和好友。不過《驅魔麵館》優勝的地方是，編劇都有花心思去刻畫主角或其他要角，就連被惡鬼附身的殺人魔都各有故事，令角色更加有血有肉，亦能夠完整交代，而不是像《Sweet Home》般輕輕帶過去就算。總括而然，《驅魔麵館》的題材新鮮，劇情搞小輕鬆得來又有催淚位，確實是比《Sweet Home》更好睇！