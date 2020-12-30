非凡三俠｜王浩信演變態綁匪禁錮周秀娜　挑戰做反派證視帝實力？

新劇《非凡三俠》除了有張智霖、黃宗澤及周秀娜這個「兩王一后」的組合之外，更有王浩信（Vincent）、陳豪、高海寧等客串演出，當中Vincent更是相隔7年再度挑戰演反派。飾演人口販賣集團頭目Jackson的Vincent，在劇中表現出神經質又變態的一面，雖然客串短短兩集就被殺收場，但依然有不少觀眾大讚他的演出！

王浩信（Vincent）在劇中飾演人口販賣集團頭目Jackson。（劇照）

劇情講到變態綁匪頭目Jackson（王浩信飾）擄走了姜寶兒（周秀娜飾），將她困在房內，更威逼對方為自己生仔，嚇到姜寶兒手震震，但她情急生智，先假裝配合Jackson，再從口中吐中預先藏好的鐵釘，繼而刺死對方，成功逃離險境。其實Vincent過往甚少飾演奸角，但今次他在劇中就完美演繹出一個癡線變態佬的感覺，豐富又有層次，令人不寒而慄！

不但禁錮姜寶兒（周秀娜飾），更威逼對方幫自己生仔。（YouTube影片截圖）

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由歌手轉型做演員的Vincent在2008年首次拍劇，12年來只演過三次反派，當中要數2013年劇集《法外風雲》最令人印象深刻。劇中飾演富二代Gilbert的Vincent，不但強姦NaNa（馬賽飾），在遊艇偷情時更被女友Eugene（陳法拉飾）捉姦在床，他更理直氣壯地講道：「頭先我都未上佢，你唔使咁嬲啦！」最後被飾演他媽媽的謝雪心連摑23巴，再被打13下，成為經典，更助他在《萬千星輝頒獎典禮2013》上奪得「飛躍進步男演員」！今年Vincent在《反黑路人甲》及《踩過界II》中的演出都大獲好評，如今再有《非凡三俠》加持，絕對有望再奪視帝！

Vincent在劇集《法外風雲》中飾演富二代Gilbert，是繼《公主嫁到》後再演反派，他在劇中有強姦NaNa（馬賽飾）的戲份。（影片截圖）

更被謝雪心連摑23巴！（YouTube影片截圖）