Elkie莊錠欣傳與CUBE解約後公開親筆信　以簡體字落筆認有新發展

港人韓星莊錠欣（Elkie）2016年以韓團CLC出道，進行歌手活動外，亦有參與韓劇拍攝，人氣甚高。不過，近日卻傳出Elkie向韓國公司CUBE娛樂提出解約，更指公司4年來都沒有收過演唱會等收入的分成，只有收過版權稅收入，以及合約期間所有酬勞都由公司先收取，卻沒有公開所有收入細節。今日（30/12），Elkie便在IG等社交平台貼出夾雜繁體字的簡體字親筆信交代事件，承認會有新發展路向。



點擊下圖觀看親筆信原圖，以及Elkie的IG靚相：

親筆信全文：

致我親愛的每一位Cheshire，

有一些話特別想對你們說，希望你們願意花一點點時間幫我完看它，好嗎？～

快6年了，從一開始參加選拔出道跟你們見面，慢慢變熟悉，到現在，我們的愛已經是非常強大，非常珍貴的了。一直以來每一次的活動，每一個舞台，每一次專輯……都是想着你們我才能有足夠的力量去完成的。不光是這樣，在我偶爾無力的時候，我都是靠看你們給我寫的信跟信息去熬過的，不知道有沒有提到過……有一次低潮的時候我一個人去了趟外地，在回程的時候我犯感性寫了一大篇文，看着你們的留言，我在機場候機的時候感動到眼淚完全停不下來……還有很多類似的時刻我是絕對不會！也不可能忘掉的！

相信憑着我們一起度過的時光，你們也大概知道我的內心跟性感吧～我希望做一些能帶給自己跟大家幸福的事，所以各方面我都希望可以展示給你們看，也希望你們可以從中獲得力量，得到療癒的感覺。

可惜很多時候真的不是我想做就能夠出什麼，一路走過來遇到過不少阻礙，很多時候真的很無能為力，也非常鬱悶。我希望送更多作品、驚喜給大家，但總是會有很多問題，導致我連為大家付出都做不到，真的讓我很傷心……想到一直等待着我的你們，就更難受了……

到目前為止，我覺得我沒能做到一個稱職的藝人，起碼我並沒有很滿意我現在為你們做的一切。因此我覺得我不能再那樣下去，我想為我愛的人去做更多，我想讓大家一起去見證我的成長。這5年的留學經歷對我來說是非常寶貴的經驗，我有望接下來我可以好好運用它，做我想做的，做我能做得到的事情，走得更遠。

謝謝你們一直以來的支持，接下來希望我可以讓你們笑的更燦爛。我還是那個努力上進的我，一直不會忘掉初心，希望你們可以陪我一起走下去吧！

有你們，我就沒有什麼好怕的了。因為你們就是我幸福的原因

也謝謝像家人般的成員們！謝謝你們對我的愛與支持！說好了就算長紋皺皮也要聚在一起唱跳的哦～期待大家精彩的未來！真的特別特別愛你們！

莊錠欣

2020年12月30日