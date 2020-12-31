陳卓賢Ian被揭缺席頒獎禮密會混血模特兒Amy　深夜發IG長文回應

MIRROR成員陳卓賢（Ian）繼早前被傳與港姐冠軍陳曉華（Hera）發展至同居關係之後，Ian的緋聞不斷發酵，更一度被指譜出一男五女的6角戀，而他亦未曾親自公開回應過，甚至連昨日（30日）舉辦的《新城勁爆頒獎禮2020》亦缺席。除了Hera之外，另外4名「緋聞女友」包括有「翻版廖碧兒」之稱的混血模特兒盧慧敏（Amy Lo）、蘇皓兒、陳俞希（Hailey）以及余香凝妹妹余潔滢。除了今日（31/12）終被傳媒揭發誰是真正女友

睇睇Ian的緋聞女友名單：

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據傳媒報道指，有讀者爆料透露Ian與Amy Lo於昨日（30/12）在中環碼頭拖手現身，而且態度親暱，期後乘搭下午5點半的船入坪洲，全程未見有工作人員或攝製隊跟隨，下船後有一男一女迎接。

Ian被讀者目擊與Amy拖住手搭船入坪州。（IG@lqamy）

不過在Ian與Amy Lo拖住入坪洲的同一日，其實也是《新城勁爆頒獎禮2020》的重要日子，當中MIRROR可說是今年的大贏家，除了贏得「勁爆組合」外，其餘5位單飛成員都有斬獲，姜濤和Ian（陳卓賢）均奪得「勁爆人氣偶像」，所有成員都到齊，惟獨缺席的Ian透過拍片分享得獎感受，據知，MIRROR經理人指Ian因拍劇而缺席頒獎禮，豈料之後卻被踢爆缺席與當日與佳人約會。

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MIRROR奪得「勁爆組合」，全員到齊獨缺Ian。

其實早前就已經傳過Ian的「真命天女」是正合作拍攝新劇《無限斜棟有限公司》的Amy Lo，而女方亦獲安排在剛播畢不久的人氣ViuTV劇集中《男排女將》大結局登場。早前就有劇組工作人員爆料指曾親眼見證Ian及Amy打情罵俏，除了為對方揼骨、互相餵食，休息時間更行開二人世界。而現時27歲的Amy是中哥（哥斯達黎加）混血兒，有「翻版廖碧兒」之稱，也是余文樂御用模特兒，去年曾傳與《破風》演員、新生代男神朱鑑然撻着。

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點擊睇Amy拍攝《無限斜棟有限公司》的造形以及IG靚相：

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報道見街之後，Ian終於都在深夜（31/12凌晨）現身IG親自就事件解話，並指自己一早以「屋企人有事，處理該事嘅時間係同頒獎禮相撞」為由向公司請假，而劇集的拍攝亦「一早已經完成」，並表示私事一向不回應：「因為想大家關注係我工作、作品。但今次涉及我工作態度，我想自己回應一下。」

《無限斜棟有限公司》可以稱得上是日本著名動漫《銀魂》裏主角坂田銀時經營的「萬事屋」香港真人版，故事講述由盧慧敏（Amy）飾演的陳家晞，父親陳鎮東本身是「全知偵探社」老闆，後來這家公司不知何解會「易手」予陳卓賢（Ian@MIRROR）飾演的張諾恆。（預告截圖）

Ian的IG Post全文如下：

私事一向都不回應，因為想大家關注係我工作、作品。但今次涉及我工作態度，我想自己回應一下。多謝大家關心，睇到報章話我聲稱自己拍劇唔去頒獎禮而係去拍拖，想講少少。

首先，劇集嘅拍攝一早已經完成，而我請假係早係一個月前請左，原因係屋企人有事，處理該事嘅時間係同頒獎禮相撞，對外講話係因工作未能出席係覺得關乎我屋企人嘅事無必要公開講太多。

我嘅工作態度一直無變，仍然係想做好每一個作品比大家聽，比大家睇。

祝大家新年快樂

逐格重溫Ian在《男排女將》真情流露：