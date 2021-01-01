【驅魔麵館】金世正獲封最索捉鬼美女　為激烈打鬥場面瘋狂操肌

熱播韓劇《驅魔麵館》在Netflix上架後好評如潮，在播出第8集後，更打破了韓國電視台OCN創台以來最高劇集收視紀錄，全國收視高達9.302%。劇集題材新鮮，加上有大量捉鬼、打鬥及懸疑情節，成功吸引大批劇迷追看。除了看緊湊的劇情，當中飾演「都哈娜」的金世正成為網民熱烈討論的話題，更獲封為「最索驅魔人」！

驅魔麵館｜憑咩創收視冠軍？冇一線演員都贏《Sweet Home》九條街

改編自漫畫《驚奇的傳聞》的《驅魔麵館》，劇情主要講述驅魔獵人組織「Counter」以麵店「姐姐的麵館」作掩飾，專門收服來到人間追求永生的惡鬼。飾演哈娜的金世正在劇中有大量埋身肉博的打鬥場面，加上其外表高冷但心地善良的角色非常討好，人氣再度急升！

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現年24歲的金世正於2016年在選秀節目《Produce 101》中奪第二名加入限定女團I.O.I而為人熟悉，其後再以女團gu9udan主音的身分出道。除了歌喉舞技出眾，更參演不少劇集和綜藝節目。金世正在節目中表現了其豪爽的一面，說話語氣像個大叔般，感覺平易近人，成功吸納大批男女粉絲。

據知，今次金世正為了拍攝《驅魔麵館》而接受一連串地獄式武打訓練，更積極做Gym操肌，亦在劇中施展雙腳鎖喉、凌空轉身踢腿的高難度動作，跟甜美的外表有着令人驚喜的反差，獲得超高評價。

另外，金世正所屬的女團gu9udan於昨日（30/12）驚傳解散，讓粉絲相當錯愕。經理人公司Jellyfish娛樂公布將以今天（31日）作為團體活動的結束：「我們與成員們長期間誠懇與深度的討論之後，最終協議將終止團體的活動。」女團雖然解散，但公司表示會繼續支援成員的音樂、演技等個人活動。

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